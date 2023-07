¿Ryan Gosling sí salvó a Martha Higareda? así fue el inesperado reencuentro de ambos

Martha Higareda ha tenido una trayectoria importante en cine sin embargo, en los últimos meses se ha convertido en comidilla del Internet por sus anécdotas que muchos señalan de “mentiras”. Pero mientras que ella se lo ha tomado con humor, dejó a todos callados cuando una de sus historias la llevó a conocer al mismísimo Ryan Gosling, o mejor dicho, a “reencontrarse” con él.

Recientemente se llevó a cabo en la CDMX la alfombra rosa de la premier de ‘Barbie’ y Margot Robbie, Ryan Gosling y America Ferrera estuvieron presentes para hablar de la producción, interactuar con los fans y presentar los primeros minutos de la cinta.

Si bien la galanura de Ryan, la simpatía de America Ferrera y los looks de Robbie fueron los temas principales de conversación, nadie esperaba que Martha Higareda acaparara los encabezados por el reencuentro mencionado.

La actriz fue convocada por Warner Bros. México para entrevistar a Margot y Ryan para su videopodcast De Todo Mucho, lo que encendió las redes sociales.

“No me lo van a creer… pero si! Estuvo increíble platicar con @margotrobbieofficial y con Ryan Gosling de #Barbie y otras anécdotas que ya conocen y otras que ya les compartiré…Va a estar muy padre la película, este 20 de Julio ! @warnerbrosmx @barbiethemovie #barbiethemovie @detodo_unmucho #barbiepelícula”, compartió la actriz en una foto junto a los actores.

De inmediato, en redes sociales hicieron memes del momento pero varios defendieron a Martha, alegando que “al menos ahora” ya tenía evidencia del encuentro.

La mexicana no reveló más detalles de la entrevista ni tampoco aclaró si Ryan “se acordó” de ella pues habrá que esperar a que salga completa en su canal.

¿Cómo se conocieron Ryan Gosling y Martha Higareda?

‘Martita’ ha contado sus experiencias en varias ocasiones para diferentes programas pero la que más sorprendió a todos, incluyendo al mismo presentador Omar Chaparro fue la de su encuentro con Ryan Gosling.

Martha Higareda Durante una entrevista con Omar Chaparro la actriz habló de Ryan Gosling (Tu-Night con Omar Chaparro)

“Tú que te vas a Hollywood, tenemos que hacer un pacto, tú vas a conocer a mucha gente famosa… y el día que conozcas a Ryan Gosling me lo tienes que presentar”.- Martha relatando el favor que su amiga le pidió al estar de visita en Los Ángeles, California.

De acuerdo con la actriz de No Manches Frida 2, cuando fueron a un restaurante juntas donde tocaba una banda, su amiga se empezó a sentir mal por lo que pidió que la acompañara al baño. Cuando Higareda se levanta, su suéter se atora con algo, lo que la hace perder el equilibrio pero antes de caer, inesperadamente la atrapa Ryan Gosling.

“Pues nos paramos, nos salimos, así como de la mesa porque ya está muy mala de la panza y entonces se me atora el suéter, yo lo jalo poquito y como que me voy a resbalar. Y cuando me estoy resbalando me cacha Ryan Gosling” recordó.