Johnny Depp calma los ánimos y deja abierta la puerta para volver con Disney

El tormentoso y mediático divorcio, más el posterior caso por difamación en el que estuvieron involucrados los actores Johnny Depp y Amber Heard, generó bastante comentarios y controversias en quienes estaban a favor y en contra.

Johnny Depp fue uno de los más perjudicado con respecto a su figura pública, situación que en su momento generó que muchos personajes del ambiente hollywoodense le dieran la espalda al generarse dudas sobre su comportamiento o para esperar que la justicia esclareciera todo.

Fue así el caso de la fuerte decisión de Disney, al decidir prescindir de sus servicios para encarar el personaje de Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Por ello, el actor afirmó posteriormente estar profundamente molesto con la compañía y prometió más nunca trabajar con ellos, sin embargo, en las últimas horas pareciera que todo quedó en el pasado al recular sobre su decisión y dejar abiertas las puertas para un reencuentro con Disney y Sparrow.

Jack Sparrow (Captura YouTube / Kraken The Box)

Posible reconciliación

Luego de su regreso a Hollywood en la película Jeanne du Barry, ahora se podría dar un mejor acercamiento al cine estadounidense ya que según una fuente cercana al actor ha desvelado a la revista People, que Johnny Depp estaría dispuesto a volver a interpretar a Jack Sparrow en el mediano plazo. “Cualquier cosa es posible. Si es el proyecto correcto, lo hará”, indicó la fuente.

Ya se confirmó que Disney desea realizar la sexta parte de Piratas del Caribe, y ahora con los supuestos deseos de Depp se abre una gran posibilidad que el elenco original pueda volver a repetir en la producción.

Jerry Bruckheimer, productor de la saga, afirmó que se estaba trabajando en una nueva entrega y que estarían encantados de contar con Depp, pero la cosa no es tan fácil: “Tendrías que preguntarle a Disney. No puedo responder esa pregunta. Realmente no lo sé. Me encantaría tenerlo en la película. Es un amigo, un gran actor y es desafortunado que las vidas personales se infiltren en todo lo que hacemos”, comentó el productor según indicó ComicBook.