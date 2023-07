El actor de ‘The Witcher’ que audicionó para Geralt: dijo que fue “impactante” perder el rol

Henry Cavill ha brillado con su interpretación de Geralt de Rivia en 'The Witcher' | (Netflix © 2023)

Geralt de Rivia es uno de los personajes más importantes en la carrera de Henry Cavill. No obstante, no fue nada fácil para el actor británico que le confiaran el papel protagónico de la serie The Witcher.

El histrión se comunicó con Netflix para expresar su interés en encabezar la ficción desde que el gigante del streaming anunció que adaptarían la saga de novelas de Andrzej Sapkowski en 2017.

En ese momento, el proyecto estaba en una etapa muy temprana, pero lo tuvieron en cuenta y hasta se reunió con Lauren Schmidt Hissrich para hablar aunque no estaban haciendo pruebas.

A pesar de saber su deseo y conocer su talento, la showrunner decidió igual hacer un masivo casting para encontrar al cazador de monstruos en donde participaron más de 200 actores en 2018.

“Después de reunirme con Henry, sabía que quería la serie, pero eso no significaba que fuera necesariamente la persona adecuada para ella”, explicó en una oportunidad, según recogió Gizmodo.

“Así que conocí a todos los demás que también pensaban que eran la persona adecuada para el programa. Tuvimos grandes audiciones”, reveló la también guionista de la emisión.

Entre las estrellas que participaron en la prueba se dice que estuvo Liam Hemsworth, quien reemplazará a Cavill en la piel del brujo a partir de la cuarta temporada tras su decisión de abandonar el proyecto.

También hizo el casting por el rol uno de los compañeros de elenco del protagonista en la serie. De hecho, el intérprete confesó quedar “impactado” de haber perdido ante la estrella de El hombre de acero.

¿Quién es el actor de The Witcher que hizo el casting para Geralt?

Se trata del australiano Eamon Farren , quien ha encarnado al comandante nilfgaardiano Cahir Mawr Dyffryn aep Ceallach desde la primera temporada de la producción de fantasía oscura.

El galán de 38 años de edad hizo la revelación y compartió lo decepcionado que quedó por no lograr quedarse con el papel de Geralt durante su reciente participación en el MCM London Comic Con.

“ Hice una audición para el papel de Geralt para empezar. Y no me lo dieron, lo cual fue impactante para mí ”, reconoció, según Comic Book Resources. Tras perder el papel, decidió adicionar por el rol de Cahir.

“Me dirigí a este otro personaje que era como una especie de mercenario... Envié (la audición) y no esperaba nada, y luego conseguí el trabajo y acabamos en Budapest. Ha sido un viaje salvaje”, dijo.

Al final, el equipo de The Witcher hizo bien al decantarse por Henry Cavill. El intérprete ha recibido buenas críticas por su actuación en Geralt desde el estreno de la ficción en Netflix en el año 2019.

De hecho, muchos críticos han asegurado que es lo mejor de la serie. Asimismo, la reacción de los espectadores al anunciarse su salida también prueba lo mucho que gustó como el brujo.

Henry Cavill fue contratado en su audición para protagonizar The Witcher

Sobre cómo fue que Cavill terminó siendo elegido para el papel, Schmidt Hissrich explicó que vieron grandes talentos, pero no podía sacarse la voz del actor de la cabeza cuando empezó a escribir la trama.

“Al final lo llamé y le dije: ‘¿Todavía estás interesado?’. Y él estaba como: ‘Por supuesto. ¿Qué tengo que hacer?’. Y yo le dije: ‘Necesito oírte ser Geralt ”, contó, de acuerdo Gizmodo.

“Así que ambos volamos a Nueva York e hicimos una audición y fue contratado en el acto”, recordó.

Lamentablemente, la tercera temporada de The Witcher es la última en la que el artista estará al frente. Ahora, los productores afirmaron tener un muy buen plan para su salida y la entrada de Hemsworth.

El primer volumen de la entrega número tres de la serie está disponible en Netflix desde el pasado 29 de junio. El segundo aterrizará en la plataforma de streaming el próximo 27 de julio.