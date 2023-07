Mira cómo luce ahora el actor que interpretó Forrest Gump cuando era niño

Seguramente, muchos recuerdan la famosa película ‘Forrest Gump’, protagonizada por el actor Tom Hanks en 1994. Muchas de sus escenas, aún son emblemáticas en el mundo del cine. Si este filme aún te trae recuerdos, seguro te viene a mente el niño Forrest Gump, interpretado por el actor infantil de ese entonces, Michael Conner Humphreys.

Actualmente, Conner Humphreys tiene 38 años. Tenía ocho años cuando interpretó al famoso personaje. En los castings, estaban en la búsqueda de un niño de ojos azules que se pareciera al máximo posible a Hanks y Conner fue el elegido.

Aunque no tenía experiencia como actor, ni cursos de actuación, el niño fue ideal para el personaje. No sólo tenía rasgos parecidos a Tom Hanks, sino que actuaba bien.

Ahora, 29 años después de la película, él confesó que a pesar del éxito de ‘Forrest Gump’, él no quiso seguir en la actuación, por lo que rechazó varios papeles. Así lo dijo en una entrevista a The Sun.

Contó que él nunca quiso ser actor infantil. La película fue algo que experimentó, pero no porque quisiera dedicarse a eso en el futuro. Además, sus papás siempre lo dejaron elegir, al contrario de muchos padres, que instan a sus hijos a estar en Hollywood para hacer carrera debido a las altas ganancias de dinero.

Cuestiona vida saludable de niños en Hollywood

El ex actor destacó que él era feliz yendo a la escuela, sin la presión de Hollywood. Resaltó que al mirar hacia atrás, no se arrepiente del camino que escogió, fuera de la fama.

“No estoy seguro de haber querido ser una estrella infantil, no siempre parece resultar tan bueno para muchos de ellos. Creo que tengo razón, viendo algunos de ellos hoy. No creo que Hollywood sea un estilo de vida saludable para los niños y no tienes una infancia o maduras rápidamente. Estaba mucho mejor siguiendo la ruta que hice”, declaró al citado medio.

Entre los papeles que rechazó estaba uno para la película ‘Brady Bunch’.

“Sinceramente, creo que eso fue algo bueno, ya que nunca pensé en Hollywood como algo glamoroso o en la fama como algo que quisiera perseguir. Fue todo lo contrario. Me encantaba mi casa y solo me interesaba divertirme y jugar con mis amigos, especialmente porque me gustaba la escuela”, dijo al referido medio.

Prosiguió expresando que “llegaron ofertas, pero realmente no estaba tan preocupado por tratar de conseguir más papeles después de eso. Yo era un niño y no tenía la mentalidad de un actor de Hollywood, siendo egocéntrico por sobresalir por encima de todo”.

Al terminar la escuela, Michael Conner Humphreys se alistó en el Ejército de Estados Unidos. Durante cuatro años fue soldado de infantería. Estuvo entre las tropas estadounidenses en Irak. Terminó su carrera militar en 2008.

Actualmente, está soltero. Vive en Portland, Oregón, alejado de la vida artística.