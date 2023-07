¿La maldición de Henry Cavill? así es como el actor ha perdido los personajes más icónicos

Henry Cavill El actor no ha tenido buena suerte con sus personajes más icónicos (Juan Naharro Gimenez/Getty, Netflix)

Henry Cavill se ha ganado el puesto en la cima como uno de los actores más galanes de Hollywood. Eso sí, esto no le ha garantizado quedarse con los personajes más icónicos de la pantalla, tanto que incluso ya ha perdido varios, desatando sospechas entre los fans de una “maldición de Henry Cavill”.

Estos son los personajes que ha perdido Henry Cavill

Todo comenzó años atrás cuando se reveló que dejaría de ser Superman. Esto decepcionó a muchos fans de las películas del icónico superhéroe pues consideraban que Cavill había hecho un trabajo a la altura de de Christopher Reeve, además de que se parecía bastante.

¿Por qué Henry Cavill dejó de ser Superman? Cavill dio vida al personaje en Man of Steel de 2013 y Batman v Superman: Dawn of Justice de 2016 sin embargo, según reportó, David Coreswet tomaría su lugar debido a que querían a un actor más joven para las próximas producciones lideradas por James Gunn.

Adiós al Geralt de Riva de Henry Cavill

The Witcher La tercera temporada será la despedida de Henry Cavill (Netflix)

El año pasado, Cavill anunció su salida de The Witcher, lo que sorprendió a todos pues aún faltan temporadas por porducirse. Si bien no ha habido una explicación concreta de por qué dejaría el show, se anunció que sería Liam Hemsworth quien lo remmplazaría.

Cavill interpretó al famoso espadachín durante las dos temporadas anteriores y aunque terminó de grabar la tercera temporada, ya nos han dado vistazos de Hemsworth caracterizado como el personaje, lo ha tenido a los fans enfurecidos.

¿Demasiado viejo para ser Edward Cullen?

Antes de que Robert Pattinson obtuviera el papel de Edward Cullen en la saga Twilight, la autora de los los libros, Stephenie Meyer, tenía a Henry Cavill en la mira.

Fue en 2008 que se anunció que se lanzaría la primer cinta y la idea de que el actor diera vida al vampiro adolescente, fue rechaza por más guapo que fuera.

La razón, según explicó la autora, se debió a que Cavill ya era demasiado viejo para asumir el papel. “Lo más decepcionante para mí es perder a mi Edward perfecto. Henry Cavill tiene ahora 24 años. Tengamos un momento de tranquilidad para llorar…”

Cabe recordar que Edward Cullen es un adolescente de secundaria y Robert Pattinson en aquel entonces tenía 20 años pero tenía una apariencia mucho más juvenil.

Henry Cavill El actor fue rechazado para un papel en una ocasión por su edad (Stephen Lovekin/Getty)

Cavill dijo en un episodio del podcast “Happy Sad Confused” que no tenía idea de que Meyer lo veía como el “Edward perfecto” hasta que se hizo la primera película de “Crepúsculo”.

“Para nada porque no sabía nada de la película”, dijo Cavill. “No sabía que querían contratarme e Internet no era la herramienta que es ahora, así que solo me enteré después. Yo estaba como, ‘Oh, está bien, eso hubiera sido genial’”.

Al actor realmente no le preocupa perder papeles importantes

Eso sí, en una entrevista anterior en “The Graham Norton Show”, Cavill dijo que perderse grandes papeles nunca es algo malo.

“Esencialmente, me acerqué a un montón de cosas y no las entendí, pero es divertido que la gente piense que eso es algo malo”, dijo Cavill. “En Hollywood, o en la industria de la actuación, todos intentan conseguir un papel y no necesariamente lo consiguen. Y así, tener la oportunidad de estar en el centro de atención al perderse los papeles principales es en realidad algo bueno en lugar de algo malo. Y cuento mis estrellas de la suerte para cada uno de ellos”.