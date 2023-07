Sylvia Pasquel rememora cuando recreó con Wendy su icónica frase: “¡Mis ahorros!”

Su personalidad extrovertida, alegre y sincera ha hecho que la participante Wendy Guevara se convierta en la participante favorita para quedar como la gran ganadora del programa de realidad “La Casa de los Famosos México”. Siempre tiene una ocurrencia que saca sonrisas, así como historias que han hecho llorar a más de uno e invitan a la reflexión.

Este martes 4 de julio, la influencer estuvo en el segmento “La vida en fotos” dentro del reality, en el que tiene que contar quiénes son las personas que están en las imágenes, así como la anécdota de ese momento. Esto fue duro para ella, porque tomó una fotografía en la que era aún un niño y estaba junto a dos primas.

Recordó que jugaba a las muñecas a escondidas con su prima, porque su padre la golpeaba, ya que “aunque no aún no me definía muy bien, pero se me veía desde muy pequeño. Me gustaban las cosas de niñas”. Además, entre lágrimas contó que su hermano mayor sufría de bullying porque ella.

Guevara se ha ganado un puesto en el corazón de los televidentes y de algunos artistas también. Ella forma parte de “Las Perdidas”, un trío de amigas que se hizo famosa en el 2017 cuando publicaron un video diciendo que se habían perdido tras salir con unos hombres. Kimberly Irene y Paola Suárez acompañaron a Wendy. Saltaron a la fama como creadoras de contenido.

Sylvia Pasquel se rinde ante Wendy

La actriz Sylvia Pasquel no tardó en ser cautivada por la energía que “Las Perdidas” tenían y el septiembre del 2021 se lanzó a la aventura y recreó con ellas su icónica frase: “¡Mis ahorros!”, que inmortalizó cuando interpretó a Isaura, personaje de la telenovela Amarte es mi pecado, emitida en el 2004 por Televisa. En esta oportunidad el video alcanzó casi los 50 mil “Me gusta”, y miles de comentarios.

Ahora este martes 4 de julio, nuevamente Sylvia no dudo en mostrarle su apoyo a Wendy y subió de nuevo el video a su cuenta de Instagram: “Mis ahorros, mi dinerooooo ¡Tanto que nos costó ahorrarlo !😭💸 @soywendyguevaraoficial @kimberly_lamaspreciosa ¡Las amo ! #teamwendy 😂❤️”.

Los internautas no dudaron en comentar: “Después de 18 años le sale igual el grito y el llanto final”, “Wendy se parece más a Isaura que la mismísima Isaura” y “Team Wendy....siempre grande, siempre humilde la señora primera actriz Sylvia Pasquel”.

Este episodio corresponde al capítulo 51 de la novela, en la que Isaura llora desesperadamente por el colchón que le habían botado, pues allí tenía guardado todo su dinero, al entrar a su pieza y ver que falta, pues corrió a la calle detrás del camión del aseo urbano para detenerlo al tiempo que gritaba: “¡Mis ahorros! ¡Mi dinero! ¡Tanto que me costó ahorrarlo!”.

Otras actrices, como Cynthia Klitbo, también recreó la escena.