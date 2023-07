¿Bárbara Torres sufre en LCDLF? La menopausia causa estragos y esto es lo debes sabes

Bárbara Torres ha dado mucho de qué hablar en los últimos días por los estragos que está enfrentando con su salud mental en La Casa de los Famosos.

La actriz ha sido una de las más queridas en la televisión por el papel de Excelsa en La Familia P. Luche, lo que la llevó a ser de las consentidas en el reality show. Sin embargo, parece que no la está pasando nada bien pues no ha dejado de “alterarse”, al grado de que sus compañeros le han pedido que “se tranquilice” pues según ellos ha estado “demasiado hormonal”.

El tema de la la menopausia hizo estallar en llanto a Bárbara Torres en los primeros días de aislamiento, además de que presentó un problema digestivo por el que tuvo que ser revisada por un médico que le recetó medicinas para mejorar su salud física y emocional.

Si bien la mayoría de los integrantes se ha mostrado comprensivos con ella, Sergio Mayer expresó frente a todos que Bárbara podría estar protagonizando varios personajes y no necesariamente sentir esas emociones que aparentaba. Esto fue un golpe bajo para la actriz pues le dolió que estuviese señalando que estaba “fingiendo por estrategia” ya que lo consideraba como un amigo.

“Yo ya no sé si son personalidades o personajes, no sé si entiendan la diferencia; ella puede decir que por el cambio hormonal tiene personalidades distintas”, dijo el ex Garibaldi a sus compañeros.

“Desgraciadamente se me cae un vaso y lloro, ojalá pudiera solucionarlo”, se defendió Bárbara, quien enfatizó que su comportamiento no es por estar haciendo personajes sino porque es realmente su sentir. El cantante continuó diciendo que entonces “no debió haber aceptado participar”.

“Como tú tomes los comentarios que te hago aquí no es mi responsabilidad; hace rato todos están diciendo que te pones mal, y yo dije ‘o quizás no’, te estoy dando el beneficio de la duda, de que a lo mejor no te pones mal, a lo mejor estás haciendo un buen trabajo, pudiste haberlo tomado cool, y decir ‘quién sabe’, tú lo tomas así, perdón, pero yo no voy a cargar con tus altibajo ni me voy a sentir culpable, si tú sabes que tenías esos problemas, entonces no debiste haber entrado aquí, no sé qué decirte, me encantaría apoyarte y ayudarte, te apapacho cuando quieras, pero yo digo las cosas, y no voy a cargar, ni me vas a hacer sentir mal porque te hice un comentario, porque nos hacemos mutuamente comentarios”, expresó.

En defensa de Bárbara Torres

Regina Blandón, quien era una niña cuando conoció a Bárbara en La Familia P. Luche, se mostró muy preocupada por ella. Aunque la actriz no está participando en el reality, sí sintoniza las emisiones por lo que llegó a ver a su ex compañera muy afectada emocionalmente por lo que expresó que si ya no está siendo divertido, que abandone LCDLF.

¿Qué está pasando con la actriz de La Familia P. Luche?

La situación con Bárbara Torres desató la discusión en torno a los estragos de la menopausia, algo de lo que ha hablado sin tabúes.

Y es que socialmente, los desajustes hormonales que sufrimos las mujeres a lo largo de nuestra vida nos han llevado a ser juzgadas y señaladas como “locas”. La sociedad hace ver la frase “estás hormonal” o “estás menopáusica” como un insulto, cuando no debería serlo.

“Salió un monólogo que se llama La culpa es de las hormonas, para que los hombres entiendan que a ellos no les pasa, Dios no les puso esa cantidad de hormonas que nos puso a nosotras”, dijo la actriz en un programa de Maxime Woodside en 2019.

La mayoría de las mujeres experimentarán síntomas de la menopausia y muchas presentará síntomas tempranos mientras aún tienen periodos. Estos pueden comenzar meses o incluso años antes de que cese la menstruación y pueden durar años después.

¿Cuáles son estos síntomas? El primer signo de la menopausia suele ser un cambio en el patrón normal de los periodos. Una mujer puede comenzar a tener menstruaciones inusualmente ligeras o más abundantes. La frecuencia también puede verse afectada y suceder cada dos o tres semanas, o puede no presentarse durante meses. Eventualmente, dejará de tener periodos por completo.

De acuerdo con NHS Inform, todas las mujeres experimentarán la menopausia de manera diferente, pero hay algunos síntomas comunes como: