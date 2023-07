Shakira se va disfrutar a Costa Rica y confiesa lo que más le “pesó” de ser una sirena

El pasado 29 de junio los fanáticos de Shakira hicieron una pausa en sus vidas para escuchar su nueva canción, en colaboración con Manuel Turizo. Se trata de la “Copa Vacía”, que se convirtió en el sexto tema que la cantante colombiana le dedica a su expareja Gerard Piqué, aunque ella aseguró a sus seguidores que solo son coincidencias.

En videoclip, para este lunes 3 de julio, ya casi alcanza las 20 millones de reproducciones en Youtube, acompañado con unos 41.600 comentarios en la misma plataforma y, sin duda, se suma a los éxitos que la barranquillera ha cosechado desde el año pasado cuando anunció la ruptura de su relación de 12 años, que le dejó dos hijos.

En esta oportunidad la cantante se transformó en una sirena para contar una impecable historia. Se trata de que esta criatura mitológica está disfrutando de la inmensidad del mar, pero maravillada por el ser humano se deja enredar por un guapo pescador, quien la saca de su hábitat para tenerla presa en una pecera, donde le da algunas joyas para que se entretenga.

Mientras tanto, él se enfoca en cosas banales, como los videojuegos, y ella sufre del otro lado del cristal que él a veces toca, pero no se mete en el estanque para compartir con ella. Ya cuando se ha aburrido la deja en un basurero a la orilla del mar, entre ratas.

“Ser una sirena no ha sido nada fácil”

A través de un chat que activó en su cuenta en Instagram, la intérprete de “Ojos así” ha contado algunas anécdotas para mantenerse más cerca de sus fanáticos, a quienes les agradeció por apoyo y les manifestó que “ser una sirena no es nada fácil, sobre todo porque la cola, no saben lo que pesaba. No era nada liviana”.

Tras esto, decidió hacer más dinámico su canal y optó por crear varias encuestas para contarles los entretelones de “Copa Vacía”. Les preguntó cuánto creían que pesaba su cola: a) 9 kilo b)11,3 kilos c) 13,6 kg, d) 15,9 kilos. Unos 366 mil fans participaron.

Por supuesto contó la espectacular cola pesó uno 11,3 kilos, lo que reducía su movilidad y complicó un poco la grabación. Además, para este lunes dejó otra encuesta en la que le consulta cómo creen que la metieron y sacaron del estanque. Las opciones que dio fue a) Nadando b) Con una grúa c) Con un trampolín d) Escalando.

Esta tarde contó que fue a sentada en un columpio manejado por una grúa que pudo entrar y salir de la pecera. Ahora ella disfruta de sus vacaciones en Costa Rica, donde sufrió la tarde de este lunes una aparatosa caída mientras surfeaba, aunque no pasó a mayores. El momento fu captado por los paparazzis, quienes elogiaron al instructor que la puso a salvo.