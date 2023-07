¿Harry está harto de Meghan?, tras rumores de divorcio reaparecen juntos pero él no se ve nada feliz

Meghan Markle y príncipe Harry Parece que la famosa pareja no vive su mejor momento y podrían separarse (Ben Stansall, AFP or Licensors, AP / WPA Pool /Getty Images / AP)

Desde hace meses corre el rumor que Meghan Markle y el príncipe Harry están al borde del divorcio y tienen muchos problemas, además de los profesionales que ya se conocen.

A la pareja no le ha ido nada bien desde que decidieron abandonar la realeza e irse de Reino Unido y mudarse a Estados Unidos.

Aunque la pareja vive en una lujosa mansión con sus dos hijos en Montecito, California, parece que no son felices y no solo en lo personal, pues en lo profesional no dan una, ya que han perdido muchos contratos y dinero.

Te recomendamos: Un cumpleaños “cero estilo de la realeza”: así fue la fiesta “estadounidense” de la hija de Meghan y Harry

Y parece que todos estos problemas están afectando su matrimonio, o eso es lo que afirman los medios estadounidenses.

Meghan Markle y el príncipe Harry reaparece juntos tras rumores de divorcio

Meghan Markle y el príncipe Harry reaparecieron juntos este fin de semana en Santa Bárbara tras los rumores de divorcio.

Aunque estaban juntos, y llevaban looks chic, él de jeans y camiseta gris con gorra y lentes y ella con shorts, camisa blanca, sombrero y cinturón grueso, muchos dicen que todo es por aparentar.

Y es que Meghan se mostró sonriente, pero el príncipe Harry se veía cansado y hasta “harto” de ella y de todo, pues se mostró muy serio, no esperó a Meghan, ni la miró y mucho menos se tomaron de la mano.

Esto difiere mucho de la actitud de Harry hace un tiempo donde se mostraba muy amoroso con ella, por lo que aseguran que él ya está cansado de Meghan y arrepentido de haber dejado la realeza, por lo que sí podrían ir al divorcio.

Te recomendamos: Feliz y sin seguir reglas de la realeza: así ha crecido el hijo mayor de Harry y Meghan

“Él no se ve nada feliz”, “Harry ya está harto de esa vida y de Meghan, se ve que se arrepiente”, “ella siempre aparentando, sonriendo y él mostrando la realidad, recuerden que ella es actriz”, “es obvio que ahí ya no hay amor”, “Meghan aferrándose a Harry y él ya no la quiere, se nota”, y “cuando te quieren se nota, y cuando no, se nota más, y a Harry se le requete nota, no lo puede disimular”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Por ahora todo siguen siendo rumores y especulaciones, así que toca esperar si de verdad la famosa pareja se divorciará o no.