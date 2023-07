Fotos de Salma Hayek que muestran cómo lucía su infancia: ¿su hija se parece a ella?

Dueña de un gran talento, un incuestionable carisma y una belleza sin igual, Salma Hayek logró consagrarse como una de las estrellas mexicanas más importantes en la industria de Hollywood.

No obstante, antes de convertirse en un icono latino en la meca del cine, Hayek fue también una niña como todos. De esa etapa de su vida, la famosa ha llegado a hablar en algunas ocasiones.

Asimismo, también ha publicado en sus redes sociales contados vistazos de su vida en Coatzacoalcos, Veracruz, en donde se puede apreciar cómo lucía en aquellos años tan importantes.

Las fotos de la infancia de Salma Hayek

En su perfil en Instagram, la actriz, productora y empresaria ha compartido un par fotos de cuando era niña con las que ha enternecido a sus millones de seguidores en la plataforma social.

La primera vez que subió una imagen suya de su niñez fue en 2016. Hayek lo hizo para solidarizarse con las víctimas de una tragedia ocurrida en un complejo petroquímico en Coatzacoalcos.

“Recordando mi ciudad natal Coatzacoalcos y todas las personas afectadas por la explosión hoy 5 de mayo”, escribió junto a la postal en la que tendría unos cinco años y luce un corte de pelo corto.

Aunque en esa ocasión no ahondó en los recuerdos de su tierra, se sabe que Salma vivió una infancia tranquila y económicamente privilegiada porque sus papás tenían buenos trabajos y negocios.

Su madre, Diana Jiménez, era cantante de ópera; mientras su padre, Sami Hayek, un ejecutivo de una compañía petrolera. Junto a sus padres y su hermano menor, vivió en una comunidad unida.

“Vivíamos cerca del mar y estábamos todo el tiempo afuera con los niños de los vecinos, corriendo libres, jugando fútbol en las calles y en la playa”, narró a The Guardian sobre su infancia en México.

Salma Hayek de niña (Instagram)

Por otro lado, en entrevista a Oprah Winfrey, aseveró que era una “mocosa malcriada” que nunca tuvo que hacer nada por su cuenta y jamás fue discriminada en su país. “Era bonita y rica”, dijo.

Asimismo, la intérprete contó en una ocasión que convivió con tres crías de tigres en su niñez, demostrando que su gran amor por los animales siempre ha sido parte fundamental de ella.

En cuanto a su personalidad, en una entrevista a La historia detrás del mito, su maestra Margarita Flores contó que la nominada al Oscar fue “una niña alegre, muy preguntona, todo quería saber”.

“Fue reina de la primavera y me decía ‘a mí enséñame a caminar como reina, yo no quiero caminar como cualquiera”, aseguró la profesora en la conversación, según recogió Quién.

La segunda ocasión que Salma publicó una postal de su infancia fue el pasado Día de la Mujer. La celeb eligió un retrato en donde se la puede ver con unos ocho años practicando gimnasia.

Aunque pocos lo saben, Salma fue una apasionada de este deporte en su niñez. De hecho, quería convertirse en una gimnasta profesional, pero su padre le impidió seguir ese sueño que tenía.

“Cuando era muy pequeña, me seleccionaron para las Olimpiadas en gimnasia. Mi padre se opuso a que fuera a un internado en otra ciudad con apenas nueve años, donde debía entrenar seis horas al día”, contó a OK!

“Estaba molesta con mi padre”, reconoció. “Él dijo: ‘No quería que no pudieras disfrutar de tu infancia’. Hoy, me alegro de no haber tomado ese camino porque me gusta mucho mi vida”.

Salma Hayek de niña (Instagram)

Si bien, en ninguna de las instantáneas se puede apreciar mucho a la intérprete de ahora 56 años, sus seguidores aseguraron que su hija, Valentina Pinault, tiene un parecido con ella en esa etapa.

“Valen es igualita a ti”, “Cuando miré la foto por primera vez pensé que era Valentina”, “¿Valentina, eres tú?” y “Parece que estoy viendo a Valentina” son algunos comentarios al pie del segundo post.

“Cuando pienso en mí cuando era niña, las cosas que hice me sorprenden más y descubro más cosas de mí misma que cuando me pongo a ver las cosas que hago ahora”, dijo Salma Hayek, según Quién.