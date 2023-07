¿Cómo fue que Bárbara Torres llegó a México? La actriz mintió a su mamá en esto

Bárbara Torres ha logrado construir una exitosa carrera como actriz y comediante en México gracias al talento y entrega que ha demostrado durante su trayectoria en series como La familia P. Luche.

No obstante, pocos saben sobre su historia antes de la fama y cómo fue que decidió abandonar su Argentina natal y emigrar a territorio mexicano con nada más que una maleta llena de personajes.

La historia de cómo Bárbara Torres llegó a trabajar a México

En una entrevista para Sale el sol, Bárbara Torres contó que decidió migrar a tierra azteca cuando ya había finalizado de estudiar la carrera de actuación y la de pedagogía y dirección en su país.

Después de sus estudios universitarios, comenzó a trabajar en el canal estatal TC y luego la contrataron para actuar en Mujeres de carne podrida, una obra que se ganó varios premios.

Mientras trabajaba en teatro, una amiga le sugirió que se fuera a México a hacer comerciales. La idea la convenció y, aunque tenía pocos recursos, preparó el viaje a inicios del tercer milenio.

No obstante, con el fin de no preocupar a su madre, Bárbara decidió mentirle sobre el dinero que llevaba. “ Yo le dije a mi mamá: ‘no, me voy con un montón de dinero ”, contó en la charla en 2021.

“Le dije que me llevaba como diez mil, me traía mil quinientos…”, afirmó, sin especificar la moneda. Luego, su hermana se ofreció a reservarle en un hotel, pero se negó para quedarse en un hostal.

“Yo nunca había ido a un hostal y está padre cuando eres chavo, pero de repente te ponen a dormir en una habitación con seis y yo así de qué hago acá con seis sin conocer a nadie”, compartió.

Por fortuna, rápidamente consiguió sus primeros comerciales. “Luego, me mandaron a hacer un casting para lo de Eugenio (Derbez), que yo no lo conocía, y me dice que lleve un personaje”, narró.

La audición a la que habían convocado a Torres era para La familia P. Luche en Televisa. En ese entonces, ella ya tenía varios personajes preparados con los que solía animar fiestas en Argentina.

“En mi maleta, me había traído puros personajes, había traído muy poca ropa mía. Me traje a la enfermera, a una jefa de seguridad alemana, a la niña también me la traje…”, explicó.

“ Entonces, preparé toda una cosa totalmente con Esmeraldita, que es el original de Excelsa, y me armé toda una historia con un tema que me pasó a mí cuando llegué”, confesó a Juanito Driver.

La situación de la vida real que inspiró su audición fue la que vivió en el Aeropuerto de la Ciudad de México cuando expresó que traía dos kilos de hierba y se metió en un lío con las autoridades.

“Yo dije que traía dos kilos de hierba y en realidad era hierba mate y acá se pensaron que era marihuana. Vinieron los policías y se armó todo un despliegue… Yo me superasusté”, rememoró.

De aquel episodio, escribió un monólogo que presentó ante Derbez. La prueba, como sabemos, fue un éxito y se unió como Excelsa al elenco de la serie que la catapultó a la fama. El resto es historia.

Ahora, más de dos décadas después, Bárbara Torres se juega todo en La casa de los famosos México, un reality en donde compite con otras estrellas por un premio de cuatro millones de pesos.