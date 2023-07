Raquel Bigorra es la orgullosa madre de una hija: Rafaella se parece mucho a ella

Raquel Bigorra logró convertirse en una de las presentadoras más famosas en México gracias al talento y carisma que siempre ha demostrado a lo largo de su exitosa carrera en la pantalla chica.

No obstante, además de ser una de las conductoras más reconocidas en la televisión mexicana, Bigorra es también la entregada madre de una niña que procreó con su esposo, Alejandro Gavira.

El camino a la maternidad de la host nacida en Cuba, sin embargo, no fue nada dulce. Y es que, decidió convertirse en mamá a sus 40 años y se le dificultó mucho quedar embarazada debido a su edad.

La famosa contó en una entrevista que se sometió a varios procedimientos para quedar encinta. El proceso fue agotador emocionalmente y estuvo a punto de tirar la toalla, pero su esposo la alentó.

Al final, logró quedar embarazada de dos bebés luego de que un médico le implantara tres embriones, pero uno absorbió al otro en las primeras semanas de gestación. Después, todo marchó sobre ruedas.

“Tuve un embarazo fabuloso con 40 años”, aseguró en El minuto que cambió mi destino. Asimismo, compartió que ella y su esposo prefirieron no saber el sexo de su bebé hasta su llegada al mundo.

¿Quién es la hija de Raquel Bigorra?

Finalmente, Raquel Bigorra debutó en la maternidad el 7 de enero de 2015 con el nacimiento de su hija, Rafaella. Desde entonces, ha compartido imágenes en las que ha dejado ver cómo ha crecido.

En la actualidad, su unigénita tiene ocho años de edad y un gran parecido físico con ella. Además, han forjado una estrecha relación entre ambas y ahora son completamente inseparables.

Raquel Bigorra debutó en la maternidad a los 40 años | (Instagram: @rbigorra)

“Esta niña es todo... Ha estado conmigo siempre en los foros de televisión, en el teatro, en los shows, donde quiera siempre hemos estado juntas”, aseveró la también actriz en De primera mano.

Gracias a los vistazos que Bigorra ha compartido de su princesa, se ha podido apreciar que Rafaella es una niña simpática y extrovertida que ama vestir a la moda, baila cubanito y tiene dotes de modelo.

La única hija de Raquel Bigorra ya tiene ocho años y se parece mucho a ella | (Instagram: @rbigorra)

También le encanta maquillarse. De hecho, cuando asistió con su madre al programa antes mencionado en 2022, sorprendió a todos porque ella misma se colocó unas gemas para la ocasión.

¿Rafaella quiere seguir los pasos de Raquel Bigorra?

De acuerdo a Raquel en esa oportunidad, su hija va a clases de piano y canto. También afirmó que se ha aprendido las canciones y coreografías que ella presenta en su show La noche es mía.

Sin embargo, a pesar de todo eso, Rafaella no quiere tener nada que ver con el medio artístico. “Voy a ser veterinaria, bióloga, muchas cosas, no sé cuál… La tele no”, dijo en su visita a la emisión.

Rafaella Gavira heredó el gran sentido del estilo de su famosa madre | (Instagram: @rbigorra)

En la conversación, la celebridad reveló que su hija conoce Cuba porque la llevó de pequeña para un cumpleaños. Aparte, reveló que tiene un carácter fuerte e incluso la regaña en ocasiones.

“Es una niña que, además de muy deseada, es muy independiente, muy tremenda, a veces le digo: ‘Rafaella, yo soy tu mamá, no soy la hija’. Ella luego me regaña. Me manda…”, confesó.

“Le digo: ‘mi vida, yo soy la que debo mandar’, pero luego se me olvida, no sé si habrá sido una niña tan, tan deseada que todo nuestro mundo gira alrededor de ella”, explicó la intérprete.

Rafaella es la consentida de Raquel Bigorra y Alejandro Gavira | (Instagram: @rbigorra)

La menor compartió en el programa que le gustaría un hermanito, pero la cantante de 49 años de edad decidió cerrar la fábrica después de tenerla y dice tampoco tener planes de adoptar.

Por otro lado, aunque no tiene un hermano menor, sí tiene uno mayor por parte de padre: Alex, quien siempre está incluido en sus planes familiares cuando no está con su mamá, Aylín Mujica.

La hija de Raquel Bigorra la apoya en La casa de los famosos

Cabe destacar que la hija de Raquel Bigorra es uno de los más grandes apoyos de la artista en La casa de los famosos. De hecho, antes de que entrara a la competencia, le dedicó unas bellas palabras.

“Mamita, quiero que sepas que yo te apoyo al cien por ciento. Sabes que te adoro y que vas a ganar porque eres la mejor de las mejores”, expresó en una nota de voz publicada por Raquel en Instagram. “Eres una maravillosa madre y quiero agradecerte por eso”.