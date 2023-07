‘Gossip Girl’ se estrenará en Netflix: ¿cómo han cambiado los actores a 16 años del estreno?

'Gossip Girl' fue todo un fenómeno durante su transmisión entre 2007 y 2012 | The CW

Netflix acaba de dar una gran noticia a los fanáticos de Gossip Girl. Y es que la plataforma de streaming confirmó que la icónica serie llegará muy pronto a su catálogo para volver a conquistar.

El gigante de transmisión anunció el regreso del proyecto que catapultó a estrellas como Blake Lively, Penn Badgley y Leighton Meester con una publicación en Twitter este viernes 30 de junio.

“ ¡Chismecito de último momento! Prepárense porque Gossip Girl regresa a Netflix, próximamente. No sé ustedes, pero ¡ya me urge!”, fue el mensaje con el que la empresa dio la buena nueva.

'Gossip Girl' fue todo un fenómeno durante su transmisión entre 2007 y 2012 | Twitter

El antes y después de los protagonistas de Gossip Girl

Hasta la fecha, no se ha confirmado cuándo volverá la producción que marcó a toda una generación cuando se estrenó en el año 2007, ni tampoco si las seis temporadas llegarán a la biblioteca.

No obstante, mientras esperamos que la famosa serie aterrice en Netflix, a continuación, te mostramos cómo cambiaron los protagonistas desde el gran final de la trama en 2012.

Blake Lively - Serena Van der Woodsen

La estrella tenía 20 años cuando saltó a la fama mundial encarnando Serena Van der Woodsen en Gossip Girl. Al presente, tiene 35 y una exitosa carrera en Hollywood como actriz y productora.

El secreto de Adaline (2015), Café Society (2016) y Un pequeño favor (2018) son algunas películas en las que ha actuado. La artista también es empresaria con su marca de bebidas Betty Buzz.

En cuanto a su vida personal, Lively está felizmente casada con el también Ryan Reynolds. La pareja, que contrajo nupcias en 2012, tiene cuatro hijos: James, Inez, Betty y un bebé nacido en febrero.

Blake Lively en la primera temporada de 'Gossip Girl' y en la actualidad | The CW / Instagram: @jennifer_yepez

Penn Badgley - Dan Humphrey

El histrión tenía 20 años cuando se dio a conocer en todo el mundo con su interpretación de Dan Humphrey en la serie. Actualmente, tiene 36 años y sigue brillando en el mundo de la actuación.

La exitosa serie de Netflix You (2018–2023) y las películas The Birthday Cake (2021) y Aquí y ahora (2021) son los últimos proyectos en los que ha actuado el también cantante de la banda MOTHXR.

Con respecto a su vida íntima, Badgley vive enamorado de su esposa, la cantante Domino Kirke. Los tórtolos, quienes se casaron en 2017, tiene un hijo llamado James que nació en 2020.

Penn Badgley en la primera temporada de 'Gossip Girl' y en la actualidad | The CW / Instagram: @pennbadgley

Leighton Meester - Blair Waldorf

La actriz y cantante tenía 21 años cuando alcanzó el estrellato internacional dando vida a la inolvidable Blair Waldorf. Hoy por hoy, tiene 37 años y sigue pisando fuerte en el medio artístico.

La cinta Fin de semana en Croacia (2022) y las series The Orville (2019–2022) y Cómo conocí a tu padre (2022-2023) son las más recientes producciones en las que ha participado la famosa.

En el plano personal, Meester está casada con el también actor Adam Brody desde 2014. Los esposos tienen dos hijos: una hija nacida en 2015 y un hijo que llegó a sus vidas en 2020.

Leighton Meester en la primera temporada de 'Gossip Girl' y en la actualidad | The CW / Instagram: @itsmeleighton

Ed Westwick - Chuck Bass

El galán británico tenía 20 años cuando se convirtió en una estrella global gracias a su interpretación del multimillonario Chuck Bass en Gossip Girl. En la actualidad, tiene 36 años y continúa actuando.

Me You Madness (2021), Lobos de Guerra (2022) y Deep Fear (2023) son las últimas películas en las que ha actuado el intérprete, quien además llegó a cantar en el grupo de rock The Filthy Youth.

En lo concerniente a su vida sentimental, el actor actualmente mantiene una relación sentimental con la actriz y modelo inglesa Amy Jackson. En Instagram, usualmente presume su amor.

Ed Westwick en la primera temporada de 'Gossip Girl' y en la actualidad | The CW / Instagram: @edwestwick

Chace Crawford - Nate Archibald

El artista tenía 22 años cuando asumió el papel de Nate Archibald en Gossip Girl, un rol que lo lanzó a la fama y despuntó su carrera actoral. En este momento, tiene 37 años y permanece activo como actor.

La serie The Boys (2019-2022) y los filmes La herencia (2020) y Nighthawks (2019) son tres de los varios proyectos en los que trabajó después de su actuación protagónica en la serie de The CW.

En cuestiones amorosas, el intérprete aparentemente está soltero. “He estado saliendo un poco, pero, ya sabes, nada serio”, contó en una entrevista a la revista Us Weekly en el año 2019.

Chace Crawford en la primera temporada de 'Gossip Girl' y en la actualidad | The CW / Instagram: @chacecrawford

Taylor Momsen - Jenny Humphrey

La actriz tenía 14 años de edad cuando se consolidó como intérprete dando vida a Jenny Humphrey en Gossip Girl. No obstante, el proyecto que la catapultó también fue el último en el que participó.

Y es que, tras culminar su trabajo en la ficción, se retiró definitivamente de la actuación para dedicarse a la música como vocalista de su banda de hard rock y post-grunge The Pretty Reckles.

En el presente, tiene 29 años y está entregada a su carrera como cantante con su grupo musical. Con respecto a su vida sentimental, la artista es muy hermética por lo que no se sabe si tiene pareja.