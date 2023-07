Si te gustó ‘The Witcher’, estas son otras 5 series parecidas que puedes ver

Desde su estreno en Netflix el pasado jueves 29 de junio, el primer volumen de la tercera temporada de The Witcher está arrasando en la plataforma con una historia cargada de más acción y emoción.

La nueva entrega de la serie de fantasía oscura sigue al brujo Geralt de Rivia en su misión de proteger a la princesa Ciri de aquellos en el Continente que quieren capturarla para usar su magia.

Los fans de la trama encabezada por Henry Cavill se vieron los nuevos cinco episodios en un instante y muchos ahora se encuentran en la disyuntiva sobre qué ver mientras esperan el volumen dos.

5 series parecidas a The Witcher para ver mientras esperas el final de la temporada 3

El filme animado The Witcher: Nightmare of the Wolf o la serie precuela The Witcher: Blood Origin son opciones en Netflix para los seguidores de la adaptación de las novelas de Andrzej Sapkowski.

No obstante, si ya las viste o no es lo que estás buscando, te presentamos otras cinco series de fantasía oscura perfectas para ver mientras se estrena el resto de la tercera entrega de The Witcher.

La rueda del tiempo (2021-)

Basada en la saga literaria homónima de Robert Jordan, la serie de fantasía se ambienta en un espectacular mundo de ficción en donde solo algunas mujeres pueden tener acceso a la magia.

La trama se centra en la vida de Moiraine (Rosamund Pike), una integrante de la poderosa organización femenina “Aes Sedai’”, desde que hace su llegada a la ciudad Two Rivers.

En la primera temporada, emprende un viaje con cinco jóvenes entre los cuales está el profetizado “dragón renacido” que preservará o devastará el mundo. La segunda entrega llegará en septiembre.

¿Dónde ver?: Amazon Prime Video

Carnival Row (2019-2023)

Encabezada por Orlando Bloom y Cara Delevingne, la serie se desarrolla en la ciudad neo-victoriana Burge, un lugar que se vuelve refugio para criaturas mágicas que huyen de sus mundos en guerra.

No obstante, Burge deja de ser un lugar seguro cuando alguien comienza a asesinar a los no humanos. El inspector Rycroft Philostrate es asignado a investigar el homicidio de una cantante.

Philostrate procura no vincularse en el caso de forma personal, pero cada vez se le hará más difícil separar su corazón del oficio. La producción tiene 18 episodios divididos en dos temporadas.

¿Dónde ver?: Amazon Prime Video

Las crónicas de Shannara (2016-2017)

En la trama de los creadores de Merlina, el mundo se ve amenazado cuando el árbol élfico Ellcrys comienza a morir. Y es que este ha sido el protector de las Cuatro Tierras ante los demonios.

La princesa Amberle Elessedil es la única que puede evitar su muerte, pero para lograrlo deberá liberar la magia de elfos que lleva milenios sin emplearse. En su misión, contará con Wil Ohmsford.

La protagonista viajará con su compañero para intentar rescatar la magia y sanar a Ellcrys. La serie de fantasía, adaptación de una trilogía literaria de Terry Brooks, tiene dos temporadas en total.

¿Dónde ver?: Netflix

La materia oscura (2019-2022)

La serie sigue a la niña Lyra Benacqua, una huérfana que emprende un viaje para hallar a un amigo que fue raptado. En su recorrido, descubre mundos mágicos y enfrenta criaturas de fantasía.

Sin embargo, también destapa una conspiración vinculada con el robo de niños y su lazo con un raro fenómeno. Will, un niño con un cuchillo que abre ventanas entre universos, luego se une a ella.

Mientras Lyra va descubriendo más verdades sobre su familia y su destino, ambos terminan involucrados en una guerra. La trama tiene tres entregas y se basa en las novelas de Philip Pullman.

¿Dónde ver?: HBO Max

El descubrimiento de las brujas (2018-2022)

La ficción se centra en la vida de Diana Bishop, una historiadora y bruja que vive escapando de su naturaleza. Empero, tras descubrir un viejo manuscrito, se ve involucrada en un peligroso misterio.

A raíz de esto, debe volver al mundo mágico para desenmarañar qué secretos esconde. En medio de todo, conoce a Matthew Clairmont, un genetista que también oculta su condición: vampiro.

Entre brujas y vampiros existe una desconfianza de larga data, pero ambos aceptarán forjar una alianza para proteger el texto y descubrir lo que oculta. La trama tiene tres temporadas.

¿Dónde ver?: Movistar Plus