‘Malcolm el de en medio’ regresaría, pero el elenco está incompleto: ¿qué actores murieron?

A más de tres lustros del final de Malcolm el de en medio, la familia Wilkerson podría volver. Y es que un revival de la serie de comedia protagonizada por Frankie Muniz se encuentra en desarrollo.

El actor Bryan Cranston, quien dio vida al patriarca Hal Wilkerson, aseguró en días recientes que existe una alta posibilidad de que Malcolm Wilkerson y sus familiares regresen a las pantallas.

Durante una visita a Watch What Happens Live with Andy Cohen, el histrión fue cuestionado sobre las probabilidades de la que la serie vuelva y si era cierto que él estaba trabajando en el guion.

“Sí, en una escala del 1 al 10, diría un 8 que haremos una película o serie de reencuentro o algo así. Y sí, estamos trabajando en conceptos de historia, tramas y cosas así”, respondió el intérprete.

Por ahora, se desconoce qué miembros del reparto original estarían siendo considerados para volver. No obstante, aunque lo ideal es que todos regresen a sus personajes, esto no será posible.

Y es que, durante los 17 años que han transcurrido desde la transmisión del capítulo final en 2006, el elenco de la exitosa serie ha quedado incompleto a raíz de la muerte de varios de sus talentos.

Los actores de Malcolm el de en medio que fallecieron

Por eso, a continuación, te contamos qué actores destacados de la producción ganadora de varios Emmy se nos adelantaron en el camino, pero siempre recordaremos y extrañaremos.

Cloris Leachman

La actriz tras la abuela Ida Welker murió a causa de un accidente cerebrovascular el 27 de enero de 2021 a los 94 años. Según ET, había estado batallando con covid-19 y eso “contribuyó a su muerte”.

Cloris Leachman en 'Malcolm el de en medio' | (© Twentieth Century Fox Film Corporation, Regency Entertainment Inc, and Monarchy Enterprise.)

Kenneth Mars

El actor que interpretó a Otto Mannkusser en Malcolm el de en medio falleció tras una batalla contra el cáncer de páncreas en su hogar en California el 12 de febrero de 2011. Tenía 75 años de edad.

Kenneth Mars en 'Malcolm el de en medio' | (© Twentieth Century Fox Film Corporation, Regency Entertainment Inc, and Monarchy Enterprise.)

Robert Loggia

El histrión de Victor Welker -un personaje que falleció en la trama- pereció en su hogar en California por complicaciones de la enfermedad de Alzheimer el 4 de diciembre de 2015. Tenía 85 años.

Robert Loggia en 'Malcolm el de en medio' | (© Twentieth Century Fox Film Corporation, Regency Entertainment Inc, and Monarchy Enterprise.)

Daniel von Bargen

El artista tras el comandante Edwin Spangler nos dejó tras “una larga enfermedad no especificada” el 1 de marzo de 2015, reportó The Washington Post. El actor tenía 64 años y sufría diabetes.

Daniel von Bargen en 'Malcolm el de en medio' | (© Twentieth Century Fox Film Corporation, Regency Entertainment Inc, and Monarchy Enterprise.)

Beatrice Arthur

La histrionisa tras la señora White partió de este plano de manera pacífica en su morada en California el 25 de abril de 2009 luego de una lucha contra el cáncer. Tenía 86 años.

Beatrice Arthur en 'Malcolm el de en medio' | (© Twentieth Century Fox Film Corporation, Regency Entertainment Inc, and Monarchy Enterprise.)

Las siete temporadas de Malcolm el de en medio están disponibles en Disney+.