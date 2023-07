Jennifer Aniston y Adam Sandler: la historia detrás de su amistad de más de 30 años y el nexo que los une

Jennifer Aniston y Adam Sandler son dos de los actores más famosos y exitosos de Hollywood , que además han formado una hermosa y sincera amistad.

En el medio del espectáculo existe mucha envidia y celos y pocos logran formar una amistad sincera, pero estos actores lo han logrado, al punto de protagonizar más de 3 películas juntos.

Por separados son amados, pero juntos lo son aún más y es que resultan los más divertidos y existen fotos y videos que prueban que son los mejores amigos y tienen la mejor conexión.

La perfecta y divertida amistad de Jennifer Aniston y Adam Sandler en fotos y videos

Jennifer Aniston y Adam Sandler se conocieron cuando eran unos adolescentes que aún no alcanzaban la fama y es que ella era novia de uno de los amigos de él.

“Teníamos 14 años. Nos conocimos en Jerry’s Deli en 1990 y éramos muy jóvenes”, contaron en una entrevista, detallando que desde ese momento se hicieron amigos y han logrado una amistad sólida y duradera de más de 30 años.

Además, revelaron que la conexión fue inmediata, sin saber que años después los dos serían famosos actores y hasta trabajarían juntos.

“Sabía que iba a ser amigo de ella. No sabía que iba a hacer películas con ella. Ambos no lo sabíamos, éramos jóvenes y no teníamos trabajo en ese momento”, dijo Sandler en una entrevista.

Los famosos son los más divertidos juntos y tienen mucha confianza, y aunque incluso muchos sueñan con verlos juntos, ellos son como hermanos.

Hasta los momentos han protagonizado 3 películas juntos y han sido de las más exitosas, Una esposa de mentira, Misterio a bordo y Misterio a la vista.

“Los amo juntos”, “Quiero una amistad así como la de ellos”, “Por mi que hagan mil películas más juntos.. son lo más”, “Necesito Una esposa de mentira 2 🙌🤩”, “Ambos son como compañeros de escuela los amo”, “Se les ve a través de la pantalla el amor y respeto que se tienen, eso me trasmiten 😍”, y “necesito una amistad así de divertida”, son algunos de los comentarios en redes.

Adam Sandler y Jennifer Aniston Los actores han formado una gran amistad de más de 30 años (@adamsandler/Instagram)

Los actores no temen en bromear entre ellos y mientras hacen cada película juntos crean nuevos recuerdos y memorias, y conectan aún más, demostrando que su amistad es todo un ejemplo.