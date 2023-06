Hijo de Andrés García no peleará por la herencia, ¿cómo nació la disputa con Margarita Portillo?

“No me rebajaré”, con esas palabras Leonardo García, hijo de Andrés García, respondió al conflicto de la herencia del actor que comanda su última esposa antes de morir, Margarita Portillo, al figurar como albacea.

Leonardo García Leonardo García fue el único de los tres hijos del actor Andrés García que acudió a su velorio.

Desde que partió el pasado mes de abril se ha especulado mucho sobre la situación final del testamento, pues era bien sabido que el nacido en República Dominicana tenía diferencias con algunos de sus hijos, específicamente, Leonardo y Andrea García.

Tras varias semanas, se pudo conocer que en efecto, el protagonista de telenovelas le heredó a Margarita, el hijo de este, su hermana y a su primogénito, Andrés García Jr, partiendo todo en cuatro partes de 25%.

Pero, ¿qué dijo Leonardo García, hijo de Andrés García, sobre la herencia y su conflicto con Margarita Portillo?

“A mí me desgasta este tipo de cosas”, comenzó diciendo el también actor. “No me voy a rebajar a esos niveles, sinceramente, si Margarita Portillo tiene algún coraje es problema de ella. La forma en la que se expresa de nosotros, no hay un nivel”, expresó al respecto por las últimas declaraciones de la mujer.

Y es que el conflicto de Leonardo García y Margarita Portillo es de larga data. Este nació después que el intérprete denunciara en sus redes sociales que no lo dejaba ver a su padre tras tener una crisis de salud. “No nos comparte información completa, ni los cuidados que está recibiendo, y así mismo no nos da acceso a verlo”.

Esto generó una fuerte reacción de su padre, que en sus redes sociales le dijo “Leonardo ya cállate al puta boca y deja de hablar pendejadas y mentiras. Todo mundo ha ayudado más que tú”.

“No te metas con mi familia, tú no eres ya ni de mi familia, Leonardo, así que ya deja de chingar y de hablar. Búscate otra familia por otro lado, tú ya no eres mi familia” — Andrés García a Leonardo García.

En paralelo señaló a Andrés López Portillo, hijo de Margarita, de haber vendido una de las propiedades de su padre, valuada en 3.2 millones de dólares, sin “rendir cuentas”, lo que explotó las diferencias irreconciliables entre los dos bandos, con sus distintas versiones de cada polémica.

“A veces sí (lo cuida), a veces no. Se pelean y luego se dejan de ver. Después, le habla a mi mamá y a mí para que lo vayamos a ver, y es a todo dar. Cuando luego se va con ella, de repente, se transforma y es como si estuviera en contra de nosotros”. — Leonardo García sobre Margarita Portillo hace meses atrás.

“Cuando salió del hospital que no querían atenderlo su disque mujer y su hermana. Me llevé a mi papá las tres veces que salió del hospital que ellas no quisieron o cuidarlo o no podían”, comentó. “La verdad estoy en paz, siempre me llevé bien. En fin, la vida sigue y no meterme en chismes de verdulería”, finalizó recientemente sobre los enfrentamientos en los medios.