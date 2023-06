“Abraza a mi madre”: la emotiva despedida de los hijos de Mariana Levy a su abuela Talina Fernández

La conductora de televisión y periodista, Talina Fernández , falleció este miércoles 28 de junio, tras luchar contra una leucemia.

La famosa de 78 años dejó un gran vacío en el mundo del espectáculo, en todos quienes la conocieron y por supuesto su familia, sus hijos Jorge y Gerardo Patricio Levy y sus nietos.

La famosa tenía varios nietos, pero los más conocidos son los hijos de Mariana Levy, quien falleció hace 18 años tras un infarto.

José Emilio, Paula y María Levy quedaron a su cargo cuando Mariana murió y luego el padre de los dos hijos menores , José María Fernández, se casó con Ana Bárbara y ella se hizo cargo de ellos mientras que Talina se quedó con María.

María tenía una relación más especial y profunda con su abuela Talina, pero, aunque los dos nietos menores, Paula y José Emilio no crecieron tan cerca de ella y tuvieron algunas diferencias, se despidieron de ella de una forma muy emotiva.

La emotiva despedida de los hijos de Mariana Levy a su abuela Talina Fernández

Tanto Paula como José Emilio Levy acudieron al hospital la misma tarde del miércoles para darle el último adiós a su abuela Talina Fernández.

Aunque José Emilio y la conductora tuvieron diferencias, el joven de 18 años se mostró muy afectado y aseguró que amaba a su abuela y sentía una gran admiración por ella.

“Hubo malos entendidos, dije cosas un poco privadas, pero yo con mi abuela es otro tema. La última vez que la vine a ver le dije que la amo. Al final de cuentas el amor es lo que vale”, dijo el joven.

Además, a través de su cuenta de Instagram el joven compartió un emotivo mensaje y le pidió a su abuela Talina que abrace a su madre, Mariana Levy.

“No hay palabras para este momento. Solo para decirte que estoy muy orgulloso de ser tu nieto, de pertenecer a tu sangre. Gracias por lo vivido y lo enseñado. Jamás voy a conocer a alguien tan culta como tú. Ahora solo me queda honrar lo que fuiste. Abraza y besa a mi madre, pero también dile que estoy bien. Vuela alto dama del buen decir” ,fue el emotivo mensaje de José Emilio.

Por su parte, Paula Levy también acudió al hospital y le dedicó unas palabras a Talina. “Es algo desafortunado que pasa, es una gran pérdida para todo México. Me quedo con las enseñanzas, era una mujer fuerte, valiente, trabajadora, una luchadora nata una persona muy culta. Yo no me podría sentir mas orgullosa de tener una abuela como ella”, dijo.

Por los momentos, María Levy no ha hecho ninguna publicación en sus redes ni se ha visto, pero debe estar muy afectada por la muerte de Talina pues se sabe que eran muy unidas y ella fue como su madre.