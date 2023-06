Margot Robbie prueba que ‘Barbie’ también usa blanco y transparencias: este vestido es la clave

La película de Barbie está cada vez más cerca y Margot Robbie ha dejado claro por qué es la estrella del momento.

La actriz ha mostrado su gran versatilidad a lo largo de los años, pasando de dramas como I, Tonya y El lobo de Wall Street a cintas de villanos DC como Suicide Squad y Aves de presa en las que dio vida a Harley Quinn. Ahora, el protagónico de Barbie le ha dado un nuevo sentido a su carrera pues ya se ha convertido en una de las producciones más ambiciosas y esperadas del año.

La directora Greta Gerwig, junto con la actriz(porque también funge como productora) ya han hecho un gran trabajo con la promoción de la cinta, pintando el mundo de rosa.

Por si fuera poco, todo un equipo de styling se ha encargado de darle a Margot Robbie los mejores looks que ya se han convertido en tendencia.

Recientemente Robbie, junto a sus co-protagonistas Issa Rae, Kate McKinnon, Hari Nef, Alexandra Shipp y la propia Greta Gerwig engalanaron la portada de la revista TIME en una edición especial bautizada como Barbie’s World: The years most surpising movie finds humanity in the iconic doll (”El mundo de Barbie: la película más sorprendente del año encuentra humanidad en la icónica muñeca”)

Margot Robbie La actriz ha sorprendido con su estilo durante la promoción de la película de Barbie (Instagram @barbiemovie, TIME)

En esta ocasión, Robbie abandonó el rosa para portar un vestido blanco de transparencias con botas negras a las rodillas.

Issa Rae lleva una ceñida falda negra con una blusa transparente que deja a la vista su brasier negro. Hari Nef por su parte, utiliza un vestido cut out mini color hueso con un bustier bruguer al descubierto. Alexandra Shipp porta una falda larga asimétrica con un tank top y Greta Gerwig viste con un traje negro compuesto por pantalones cortos, saco y camisa blanca. Todas llevan botas negras largas.

“El mundo de Barbie fotografiado por @carlota_guerrero para TIME. La brillante historia de @elianadockterman sobre el esfuerzo de Greta Gerwig y Margot Robbie por encontrar arte en el comercio, y cómo Barbie cobró vida. Mucho trabajo magistral de @kellyconniff robson.alexandra @chelseakardokus y docenas de otros”, se lee en la descripción de la publicación de TIME.

La imagen de Robbie sorprendió a todos, quienes alabaron su gran estilo. El vestido ahora ha sido añadido a la lista de tendencias por su simpleza que a la vez dota de porte y elegancia.

“¡Espléndidas!”; “Necesito el vestido de Margot Robbie”; “Siempre icónica y perfecta Margot”; “Es el vestido más hermoso que he visto”; “Perfección absoluta esta foto”, se lee en redes sociales.

Aunque también dividió opiniones entre quienes esperaban verla con otro outfit rosado.

“ok pero dónde esta el COLOR”; “perdieron la oportunidad de hacer una sesión con outfits rosados”; “¿y el rosa?”; “Barbie es rosa, no desabrida”, expresaron.