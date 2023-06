“Me enteraba por la prensa que era traicionada mientras mi papá estaba en la UCI”, reveló Shakira

En una entrevista con la revista People en Español, Shakira hizo revelaciones sobre su relación y separación con Gerard Piqué, quien ahora está de novio con Clara Chía Marti, una mujer de 24 años.

[ Periodista le advirtió a Clara Chía de las infidelidades de Piqué ]

Aunque, ahora vemos a Shakira en uno de los mejores momentos de su carrera musical, en 2022 se destapó la polémica de su divorcio, un proceso que no ha sido fácil porque antes de ser una artista, Shakira es una mujer y ser humano. Además, ha tenido que lidiar con las complicaciones de salud de su padre.

Él “fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí, en la primera comunión de Milan, resultó gravemente herido en un accidente”, reveló.

“Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”.

— Shakira