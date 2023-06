El día que Shakira conquistó al príncipe William pero él la hizo sonrojar

Shakira ha cautivado a su público y a más de un famoso con su talento, carisma y por supuesto sus movimientos de caderas, por lo que el príncipe William no se salvó de sus encantos durante uno de sus encuentros.

La colombiana se ha ganado el puesto como una de las cantantes latinas más importantes de la industria no solo por el legado que ha dejado como artista, sino por su noble corazón al abrir escuelas en su país como una oportunidad para los niños más vulnerables lo que aumenta el reconocimiento mundial.

En medio de la pandemia impuesta por el Covid-19, la interprete tuvo una cita virtual con el futuro heredero de la Corona británica, el cual sorprendió a muchos al ver hasta donde llegan sus afluencias y también dejó un crossover para no olvidar.

El comentario del príncipe William a Shakira

El monarca y la cantante se asociaron para hablar y crear conciencia sobre los problemas del medio ambiente en el mundo entero, al formar parte del Consejo del Earthshot Prize. Desde su postura como personas influyentes buscan que la sociedad actúe sobre el cambio climático que tanto amenaza al planeta Tierra.

“Realmente siento que este es mi deber como ciudadana y como madre de dos niños pequeños, llamar la atención sobre estos temas ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde”, dijo la famosa.

En medio de su conversación también tocaron temas personales y el esposo de Kate Middleton no dudó en llenarla de elogios tras confesar que la vio practicando skate.

“Shakira, mi equipo me mostró un video tuyo en el que estabas haciendo skate”, dijo.

Ante sus palabras, no pudo evitar sonreír y sonrojarse de saber que la había visto practicando, pero aprovechó para hablar de una de sus tantas pasiones.

“¡No puedo creer que lo hayas visto!. ¿Sabes? Siempre vi skaters y tenía mucha envidia… Ojalá pudiera aprender esto… No sé qué me ha pasado en este año, pero… yo intenté que mis hijos hicieran skate, así que los llevé a una tienda de skates y no les gustó mucho… ¡pero a mí sí! Y ahora no puedo bajarme de la patineta. Me encanta, la paso muy bien. Y también he empezado a hacer surf”, expresó.

William expuso lo lindo que era ver cómo había encontrado al que realmente le gusta “una nueva pasión”.

“Aprender cosas nuevas sin importar la edad o cuando es muy importante descubrir nuevos hobbies. Presenta mucha felicidad en tu vida”, agregó la colombiana.

En medio de su charla, Shakira no perdió la oportunidad de hacerle una invitación al ahora príncipe de Gales a su país, por lo que en un futuro podría aparecer disfrutando con los nuevos reyes de Inglaterra en su tierra.

“Tienes que venir a Colombia conmigo. Es un país hermoso, muy diverso. Estamos enfrentando muchos retos, pero la gente es fantástica, acogedora y hay mucho talento a dondequiera que ves. Tenemos mucho trabajo que hacer allá. Yo me he centrado en la educación porque creo que es el camino a una sociedad más evolucionada”, indicó.