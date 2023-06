Antes y ahora: Así ha cambiado “Samantha”, de “Sex and the City”

Samantha Jones tuvo una gran evolución en “Sex and the City”.

Con el estreno de la segunda temporada de “And Just Like That”, la continuación de “Sex and the City”, y el regreso de Kim Cattrall en su personaje de “Samantha Jones”, te mostramos cómo es que la actriz ha cambiado a lo largo de los años.

El antes y ahora de “Samantha Jones”

La actriz que interpreta a este emblemático personaje ha tenido diversos cambios a lo largo de los años, siendo uno de los favoritos del público.

Desde el inicio, “Samantha” tenía un estilo clásico y elegante.

Así se veía cuando comenzó la primera temporada de “Sex and the City”.

"Samantha Jones" es uno de los personajes favoritos del público.

Kim se veía así cuando terminó la serie, cabe resaltar que su cabello corto y rubio siempre fue algo emblemático de ella.

"Samantha Jones" tuvo varios cambios de look.

¿Cómo será el regreso de Kim Cattrall?

Luego de que la actriz diera a conocer que no estaba dispuesta a retomar su papel en la ficción, ahora el público demostró su asombro al verla volver.

Aunque no será como todos esperaban, pues, según información publicada por “Vanity Fair”, se trata de una sola escena, en la que supuestamente mantendrá una llamada telefónica con Sarah Jessica Parker.

Cabe señalar que hay rumores que señalan que la producción fue sumamente cuidadosa para no dejar rastros, debido a que era un secreto el retorno de la actriz.

Hasta el momento, sólo se tiene confirmada una escena, aunque no se sabe si Cattrall estaría dispuesta a tomar de lleno de personaje en una próxima temporada.

¿Cómo ver la nueva temporada de “And Just Like That”?

La segunda entrega de esta serie ya está disponible por medio de la plataforma HBO Max, a la que se puede acceder con una suscripción de pago.

Cada semana estará disponible un nuevo episodio, para que los fans de la historia puedan ir poco a poco.

De acuerdo con algunos medios, se tiene previsto que la escena sea transmitida hasta agosto, rumbo al final de temporada.