Thalía y Paris Hilton usaron el mismo vestido rojo: a una llaman “normal” y a otra “elegante”

Aunque pareciera que Thalía y Paris Hilton no tienen mucho en común, las estrellas internacionales comparten más de lo que la mayoría se imagina, comenzando con su gusto a la hora de vestirse.

La actriz mexicana y la empresaria estadounidense han coincidido en un par de ocasiones con sus elecciones de estilo para diferentes ocasiones y muchos se han preguntado quién inspira a quién.

Tal como sucedió hace algunos años atrás cuando ambas se decantaron por un espectacular minivestido rojo para asistir a dos eventos distintos con tan solo algunos meses de diferencia.

El minivestido rojo que Thalía y Paris Hilton tienen en su armario

Se trata de un llamativo modelo corte princesa del diseñador Charbel Zoe. El diseño presentaba transparencias nude y estaba recubierto de cristales rojos y apliques en forma de corazón.

La primera en llevarlo fue la cantante de Amor a la mexicana. La famosa lo eligió para asistir con su esposo, Tommy Mottola, a la premier de su serie 15: A Quinceañera Story en diciembre de 2017.

La celebridad lo llevó en un look total con un par de sandalias de seda, tacón alto y lazos a los tobillos también en rojo. Por último, completó con un clutch de cristales a juego de Judith Leiber.

Tan solo meses después, en marzo de 2018, Hilton apostó por el traje para acudir a los iHeartRadio Music Awards. Al igual que Thalía, lo portó en clave monocromática con tacones peep-toes rojos.

Aunque se trataba del mismo vestido, cada una le dio su propio toque a la hora de portarlo tanto en complementos como en beauty look. Al final, ambas lucieron realmente sensacionales.

¿Quién lució mejor?

Por supuesto, las redes sociales no tardaron en declarar un duelo de estilo entre ambas y comenzaron a debatir a quién de las dos celebridades le sentaba mejor el diseño de Charbel Zoe.

Por un lado, una parte de los usuarios, consideraron que a la socialite de 42 años era la ganadora de la batalla porque se veía “más elegante”, mientras que la intérprete de 51 años lucía “normal”.

“A Paris Hilton le queda mucho mejor ese estilo, aunque Thalía es una belleza”, “No es que se le vea mal a Thalía, se le ve normal, pero en la Hilton se ve porte y elegancia”, “Paris Hilton luce más elegante. Thalía muy bonita pero no para ella”, fueron algunos comentarios inclinados hacia Hilton.

Mientras, otro segmento opinó que la protagonista de María Mercedes era quien lucía mejor. “Thalía mil veces” y “A Thalía le queda mejor. Además, tiene un cuerpo más evolucionado” son las opiniones a favor de la cantante.

No obstante, también hubo muchos que recordaron que las comparaciones no van y las dos se vieron increíbles a su manera. “A las dos se le ve muy bien, no veo diferencia”, concluyó un internauta.