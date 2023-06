4 fotos que prueban que Daddy Yankee no envejece ni a sus 46: “luce hasta más joven que sus hijos”

Daddy Yankee es uno de los cantantes más famosos y exitosos del género urbano que hizo historia y aún sigue marcando pauta con su música.

Sin embargo, no solo sorprende su talento en la música, también su físico, pues a sus 46 años el cantante luce espectacular, como de 20.

Muchos incluso aseguran que se ve más joven que sus hijos Jeremy y Jesaaelys que sí están en los 20 y estas fotos y videos lo comprueban.

Te recomendamos: “Te haces la víctima”, la pelea pública de la esposa de Daddy Yankee con su hijo que tiene mal al cantante

Fotos y videos de Daddy Yankee que prueban que no envejece y se ve más joven que sus hijos

Con su hija Jesaaelys

Hace unos días la hija de Daddy Yankee, Jesaaelys, cumplió años y grabó un video con su padre, hablando y bromeando y el cantante se veía más joven que ella.

“No parece su papá parece su hermano”, “No entiendo como tiene una hija de 27, si él tiene siempre 30 😍”, y “Que clase de skincare usa sr daddy? que su hija parece su hermana!! Estoy en shock”, fueron algunos de los comentarios en la imagen.

Posando en la playa

El cantante también publicó una foto en la playa con look playero de shorts, camiseta blanca y camisa de colores y palmeras y se veía como un joven de 20.

Muchos le preguntan en redes cuál es el secreto de su eterna juventud, pues realmente sorprende cómo luce tan joven, y parece que los años no pasan por él.

Daddy Yankee El cantante posó en la playa y se veía muy joven (@daddyyankee/Instagram)

En su cumpleaños

Cuando fue su cumpleaños, en febrero de este año, el cantante compartió fotos con su pastel y festejando con su familia y era imposible pensar que estaría cumpliendo 46 años.

El cantante llevó un pantalón y un suéter negro, lentes oscuros, y se veía muy joven y bien, y fácilmente podría pasar por hermano de sus hijos.

Daddy Yankee El cantante cumplió 46 años pero luce como de 20 (@daddyyankee /Instagram)

Te recomendamos: Daddy Yankee está de cumpleaños y así fue el tierno mensaje de Mireddys su esposa

Bañándose en el mar

El cantante también publicó un video mientras se bañaba en el mar, y lucía muy joven, sin arrugas, y sin ningún tipo de filtros.

“Es que es imposible que tenga 46″, “este hombre no envejece”, “o sea no es maquillaje, no son filtros, aquí está al natural y realmente se ve de 20″, fueron algunos de los comentarios.