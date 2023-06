‘Cuiden a Maya’: ¿qué pasó con Maya Kowalski y en dónde está en la actualidad?

Desde su estreno en Netflix el pasado 19 de junio, el documental Cuiden a Maya ha despertado toda clase de emociones en los espectadores narrando la desconcertante historia de la familia Kowalski.

A finales del año 2016, Beata y Jack Kowalski llevaron de emergencia a su hija Maya a un hospital en Florida, Estados Unidos, por un fuerte dolor sin imaginar la pesadilla que sobrevendría.

Mientras intentaban descifrar la afección que padecía la niña de entonces 10 años de edad, los médicos comenzaron a cuestionar la relación y el trato que los Kowalski daban a su pequeña.

De forma inesperada, Maya terminó bajo la custodia estatal y sus padres quedaron desesperados. La separación tuvo consecuencias trágicas. Ahora, la familia narra su dolorosa experiencia en Cuiden a Maya.

'Cuiden de Maya' narra la impactante historia de Maya Kowalski y sus padres | (Netflix)

Si ya viste el documental sobre justicia y salud, pero quieres saber más al respecto, repasamos los hechos más resaltantes de esta historia real y te contamos en dónde está ahora Maya.

¿Qué le pasó Maya Kowalski de Cuiden a Maya?

Maya Kowalski era una niña sana hasta 2015. Durante esa época, la niña de 9 años comenzó a presentar una serie de ataques de asma y dolores de cabeza luego de haber sufrido una afección respiratoria.

Al poco tiempo, lesiones empezaron a afectar sus extremidades. Así como también, calambres y enroscamiento en sus pies. Ante sus síntomas, sus papás la llevaron a diferentes médicos.

Sin embargo, ninguno de los doctores que consultaron daba con lo que tenía. Uno de ellos incluso propuso que todo lo que la niña decía estar experimentando podría estar en su mente.

“Pero Maya lloraba las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, dijo Jack, el padre de Maya y bombero retirado, a la revista People. “Sabíamos que no estaba fingiendo”.

Maya Kowalski fue una niña saludable hasta los 9 años | (Netflix)

En medio de todo, Beata escuchó que el síndrome de dolor regional complejo (SDRC) podría ser lo que tenía Maya. Así que la enfermera y su marido buscaron a un médico especializado para confirmarlo.

El doctor Anthony Kirkpatrick reafirmó sus sospechas y la diagnosticó con el trastorno neurológico raro e incurable. Además, inició un tratamiento con ketamina para aliviar los síntomas y funcionó.

No obstante, en octubre de 2016, Maya comenzó a sentir un terrible dolor estomacal por el que sus papás corrieron con ella a la sala de urgencias del Johns Hopkins All Children’s Hospital.

La mamá de Maya pidió que le dieran ketamina. Aunque sus padres informaron de su diagnóstico, la petición despertó sospechas del personal, quienes contactaron los servicios de protección infantil.

El doctor Anthony Kirkpatrick diagnosticó a Maya con síndrome de dolor regional complejo | (Netflix)

Un equipo de investigación acusó a la mujer de 43 años de abuso infantil por padecer de un supuesto trastorno facticio impuesto a otro (antes llamado síndrome de Munchausen por poderes).

Se ordenó una evaluación mental y se concluyó que no presentaba la enfermedad, pero Maya terminó bajo custodia estatal. La separación de su hija por orden del juez destruyó por completo a Beata.

“Traté de tener esperanza, pero hubo un punto en el que pensé: ‘Nunca saldré de este lugar”, contó la menor a la revista People. Desgraciadamente, Maya y su mamá nunca se volvieron a ver.

En enero de 2017, luego de 87 días lejos de su pequeña, Beata se quitó la vida. A los pocos días de su muerte, la custodia de Maya fue devuelta a su padre y la menor pudo volver a su casa.

La familia de Maya estaba compuesta por sus padres y su hermano, Kyle | (Netflix)

“Un día estaba en la UCI y mi madre me besó en la frente y me dijo: ‘Te amo. Te veré mañana’. Nunca la volví a ver”, recordó Maya. “Me secuestraron médicamente”.

En su regreso a su hogar, la niña comenzó un largo camino para recuperarse pues su condición empeoró debido a que suspendieron su tratamiento original, afirmó su padre al medio.

Debido a que un juez la imposibilitó para volver a usar ketamina, Maya tuvo que probar otras terapias. A la par de lo físico, atravesaba el dolor por la pérdida de su progenitora.

Luego de un año y medio tras su vuelta a su casa, puedo volver a caminar sin necesitar apoyo.

Una orden prohibió a Maya volver a usar ketamina tras abandonar el hospital | (Netflix)

¿En dónde está ahora Maya Kowalski de Cuiden a Maya?

Actualmente, Maya Kowalski tiene 17 años y sigue viviendo en Florida junto a su papá y su hermano, Kyle. En su entrevista a People, aseguró que todavía puede usar sus brazos y piernas.

Sin embargo, sigue experimentando terribles dolores a causa de su enfermedad. “Hago todo lo posible para salir adelante”, expresó al medio. “Ahora quiero aprovechar al máximo la vida”.

Asimismo, Maya y su familia presentaron hace poco una demanda en contra del hospital por lo sucedido. El juicio en contra de la institución empezará el próximo mes de septiembre.

“Quiero justicia para mi mamá”, comentó a la revista sobre la demanda. " Para que nosotros, como familia, podamos seguir adelante, tenemos que cumplir el deseo de mi madre y luchar”.

Maya Kowalski ahora tiene 17 años y busca justicia por su madre | (Netflix)

Cuiden a Maya está disponible en Netflix desde el pasado 19 de mayo.