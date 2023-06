3 películas románticas en Netflix basadas en hechos reales: te recordarán que el amor sí existe

A pesar de su gran popularidad, nadie puede negar que la mayoría de las películas románticas presentan historias demasiado fantásticas como para creer que podrían pasar en nuestro mundo.

Sin embargo, dentro del género, también hay varias producciones basadas en hechos reales que nos recuerdan que las historias de amor más apasionantes y conmovedoras no son obras de un guionista.

Si bien nombres y otros detalles muchas veces son cambiados para relatar de manera más efectiva estos romances de la vida real, el amor verdadero que las inspiró siempre es el corazón de la trama.

En ocasiones, el desenlace está lleno de alegría, pero por lo mismo de que no hay un escritor detrás decidiéndolo todo sino la vida, la mayoría de las veces el final de estos proyectos no es feliz.

No obstante, sin importar de qué manera terminen, todos estos largometrajes son un recordatorio de que el amor sí existe en la vida real, es una fuerza poderosa y también un gran maestro.

3 películas de amor basadas en hechos reales que puedes ver en Netflix

Por eso, te presentamos tres películas de amor inspiradas en historias reales que están disponibles en Netflix. Todas te llevarán por una montaña rusa de emociones, ¡así que ten a mano los pañuelos!

Dos corazones (2020)

Encabezada por Jacob Elordi, Tiera Skovbye, Adan Canto, Radha Mitchell, el drama romántico narra dos historias de amor paralelas y completamente diferentes que se cruzan por azares del destino.

Por un lado, encontramos al universitario Chris enamorado de su compañera de clases, Sam; mientras, por el otro, está el sexagenario cubano Jorge viviendo un idilio con la asistente de vuelo, Leslie.

Los romances se encuentran cuando los médicos descubren que el último no tiene fibrosis quística como le diagnosticaron sino una rara condición genética y recibe un trasplante de Chris que lo salva.

La cinta sobre amor y esperanza narra la historia real del empresario Jorge Bacardí y Christopher Gregory. Además, se basa en el libro All My Tomorrows: A Story of Tragedy, transplant and hope de Eric Gregory.

Mientras estés conmigo (2020)

Con las actuaciones protagónica de KJ Apa y Britt Robertson, el conmovedor filme narra la historia de amor entre el cantautor cristiano Jeremy Camp y su primera esposa, Melissa Lynn Henning.

La producción narra desde su primer encuentro, el desarrollo de su romance y la prueba que enfrentan cuando Melissa es diagnosticada con cáncer. No obstante, logran vencer todo con su fe.

Luego de ganar la batalla contra su enfermedad por un milagro, la pareja contrae nupcias más enamorados que nunca, pero la felicidad dura poco porque el cáncer reaparece con metástasis.

La desgarradora historia sobre el poder del amor y la fuerza de la fe se basa en la autobiografía homónima de Camp y cómo su idilio con Henning lo marcó de por vida y lo acercó más a Dios.

Gracia y coraje (2021)

Protagonizado por Mena Suvari y Stuart Townsend, el largometraje cuenta el verdadero romance entre el filósofo Ken Wilber y su esposa Treya Killam tras conocerse a comienzos de los 80 en California.

La pareja se enamoró justo al conocerse y comenzaron una relación. Tras un corto noviazgo, se casaron enamorados, pero su dicha se vio abatida cuando a ella la diagnosticaron con cáncer.

Los recién casados pasan su luna de miel en un hospital. A partir de entonces, comienzan una larga y tenaz lucha para que Treya venza la enfermedad y su historia de amor continúe.

El drama romántico está basado en el famoso libro de psicología transpersonal Gracia y coraje: En la vida y en la muerte de Treya Killam Wilber publicado por Ken Wilber en el año 1995.