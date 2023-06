Ni con el apoyo de Shakira la libra: Alejandro Sanz enfrenta nueva polémica en su peor crisis

Alejandro Sanz confesó hace unas semanas que no estaba en su mejor momento, con lo que encendió la alerta entre los fans.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, se lee en su primer mensaje.

Unos días después de esto, el cantante envió un nuevo mensaje agradeciendo las muestras de apoyo y reveló que seguiría con sus compromisos de trabajo para evitar encerrarse.

“Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”, publicó.

El cantante no dio mayor explicación de lo que podría estar pasando en su vida pero el paparazzi Jordi Martin reveló que una estafa por parte de un amigo que lo llevó a una crisis financiera y la ruptura con Rachel Valdés habrían sido los detonantes de su periodo depresivo.

En medio de todo el caos se dio a conocer que Sanz iniciaría una nueva etapa en Sony Music, disquera a la que su gran amiga Shakira pertenece.

“Hoy comienza un nuevo camino, me uno a la gran familia de @sonymusic . Amigos y música, no puedo pedir más. Firmo con tinta de ganas, de retos y con la certeza de todo lo bello y emocionante que vamos a construir juntos”, se lee en un comunicado que él mismo publicó en Instagram.

De inmediato, varios colegas salieron a felicitarlo, entre ellos David Bisbal, Paty Cantú, Residente, Kany García, Ricky Martín, Pedro Capo y hasta Penélope Cruz. Por supuesto, la felicitación más esperada fue la de Shakira, quien demostró que siempre está para apoyarlo. Eso sí, Sanz no “la ha librado” y sigue envuelto en polémica.

Alejandro Sanz y la deuda millonaria

Si bien no ha sido suficiente el que presuntamente se encuentra en bancarrota, salió a la luz que el intérprete de Corazón Partío ha sido condenado por el juzgado de Madrid a pagar más de tres millones de dólares luego de no cumplir con los pagos de un préstamo por 12 millones de dólares que pidió para comprar dos propiedades en Sunset Lake, Florida.

Entre las propiedades existe una mansión de estilo colonial con un valor aproximado de casi 5 millones de dólares, la cual consta de más de 3 mil metros cuadrados, seis recámaras, cinco baños y un estudio de grabación.

El diario español El Mundo reveló que para los préstamos a Total Bank, el cantante dejó como garantía una de sus empresas en Estados Unidos, así como una propiedad, sin embargo, dejó de pagar en 2019. Asimismo se informa que el banco intentó llegar a un acuerdo con él, pero ni el cantante ni su equipo legal respondieron. Un año después de esto, Sanz acumulaba una deuda por más de 12 millones de euros, lo que lo llevó a vender las propiedades anteriormente compradas.