Adele recibe hate y amenazas de algunos fans por apoyar el Mes del Orgullo

Adele se ha convertido en una de las grandes voces de la música, actualmente se encuentra realizando una residencia en Las Vegas, Nevada. La cantante de 35 años sigue rompiendo récords, pero también dividiendo opiniones en este mes de junio, que es el Mes del Orgullo, cuando las comunidades LGBTQ+ del mundo se unen y celebran la libertad de ser ellas mismas.

Las redes sociales, en especial Twitter han puesto en tendencia a Adele, donde fans visibilizan su homofobia. La artista está recibiendo hate y críticas por parte de un sector que amenazan con dejar de seguirla por apoyar a la comunidad LGBTQ+. Esto porque en su última publicación la artista mostró su apoyo al movimiento Pride.

La cantante regresó a Las Vegas utilizando un vestido negro con una tira de colores, como una forma de apoyar la lucha por los derechos y abolir la igualdad que sufren las personas LGBTTIQ.

malditos todos los q le tiran hate a adele por apoyar a la comunidad pic.twitter.com/G1ctyOWPRX — Fran (@fran123rl) June 18, 2023

Por ahora, pasó de tener 53.6M a 53.5 millones en Instagram, algo que pone en debate la falta de empatía, “esto por los miles de seguidores que no están de acuerdo con ella al apoyar a la comunidad LGBTQ+. Adele no merece a esas personas. De hecho, están haciendo un gran favor al dejar el fandom. Adiós toxicidad”, señaló una internauta.

Mientras otros externaron, “En la publicación de Ig de Adele están comentando Unfollow y otras cosas que no diré por acá, se veía venir esa ola de comentarios feos. Quizás Adele pierda público, pero lo bueno es que ella nunca dejará de apoyar lo que ella cree que es justo”, “La idea detrás del vestido que usó anoche es que se pueden crear todos los colores de la bandera del orgullo, mezclando amarillo, azul y rojo”, “Si los comentarios de odio hacia Adele están fuertes hoy, no me quiero imaginar cuando salga el especial, la van a crucificar. Dios ayúdanos”, “Me causa muchísimo ver tantos homofóbicos indignados en la publicación de Adele. Aparte de ser imbéciles tmb viven abajo de una piedra o qué onda? Adele esta a esto de tatuarse ‘i love trolos’ en la frente ¿Cómo es que recién se enteran que apoya la comunidad?”.