“Supergirl latina”: 5 fotos de Sasha Calle, la actriz de raíces colombianas en ‘The Flash’

Tras una larga expectación, la película The Flash finalmente aterrizó en las salas de cine del mundo este viernes 16 de junio con miras a convertirse en el próximo fenómeno del cine de superhéroes.

El largometraje dirigido por Andy Muschietti, basado en el popular personaje homónimo de DC Comics, promete conquistar las audiencias con las nuevas aventuras de Barry Allen y un gran elenco.

Te puede interesar: Margot Robbie no fue la primera opción para ‘Barbie’: actrices que casi fueron la muñeca

El reparto de la ambiciosa producción cuenta con el talento de actores conocidos en el Universo extendido de DC, como su polémico protagonista Ezra Miller, pero también con nuevos rostros.

Dentro de ese último grupo se destaca especialmente Sasha Calle, una actriz de raíces colombianas que hizo historia con su interpretación de la mítica Supergirl en la esperada cinta de DC Studios.

Y es que Calle es la primera estrella latina en ponerse el traje de la superheroína. Gracias a esto y al talento que demostró en su debut en la gran pantalla, su fama va en auge.

5 fotos de Sasha Calle, la actriz de Supergirl en The Flash

Por eso, a continuación, te contamos algunos datos sobre ella junto a cinco fotos suyas:

Vivió en Colombia dos años de su infancia

Sasha Calle nació en Boston, Massachusetts, el 7 de agosto de 1995. La luminaria creció en la ciudad estadounidense solo junto a su progenitora, Samira Calle, quien la crio como madre soltera.

No obstante, cuando tenía 10 años, su mamá decidió regresar a su país natal. “Su familia está allí y a ella se le ocurrió de repente: ‘Quiero irme a Colombia”, explicó a Soap Opera Digest.

Su estadía en la nación fue todo un reto. “Era un lugar hermoso, pero había una barrera del idioma. Sabía español y podía escribirlo, pero no hasta el extremo que los demás podían”, recordó.

Asimismo, aseguró que ajustarse a la escuela también fue difícil. Y es que, de acuerdo a la actriz, la educación en Colombia “era mucho más estricta y el plan de estudios era un poco más avanzado”.

Sin embargo, luego de dos años viviendo en territorio colombiano, su madre decidió devolver a los Estados Unidos. En su vuelta al país, enfrentaron muchas dificultades económicas.

Sasha Calle debuta en los largometrajes con su actuación en 'The Flash' | Instagram: @sashacalle

Quería ser cantante, pero la vida la llevó a ser actriz

A temprana edad, Sasha Calle encontró que su vocación estaba en el mundo de la música como cantante, pero el destino la condujo hacia la actuación tras egresar de secundaria con honores.

Mientras seguía el consejo de su madre de conseguirse “una carrera real”, un compañero que asistía a la American Musical and Dramatic Academy en Los Ángeles le propuso que también se uniera.

Entrar en el conservatorio significaba tendría que estudiar actuación, pero aceptó el desafío. Tras un par de audiciones, la aceptaron. Así es que emprendió su rumbo hacia la ciudad de las estrellas.

“Nunca había estado en Los Ángeles”, rememoró. “Vine aquí a los 18 y descubrí que Hollywood no es realmente lo que parece en la televisión”. La experiencia la hizo descubrir su verdadera pasión.

“Aunque yo quería cantar, todos me decían: ‘¡Pero puedes actuar!”, contó. “Cuando recordé mi infancia y cómo me gustaba disfrazarme y montar espectáculos, pensé: ‘Oh, Dios mío, ¡siempre quise hacer esto!”.

Sasha Calle debuta en los largometrajes con su actuación en 'The Flash' | Instagram: @sashacalle

Tuvo su debut en la actuación en 2017

Calle se graduó con una licenciatura en Artes Escénicas y comenzó a hacer audiciones. Su estreno actoral lo tuvo en una serie de cortometrajes. Luego, llegó la serie de televisión Socially Awkward en el año 2017.

Empero, su gran salto a la fama en el mundo de la interpretación no lo tuvo sino hasta el año siguiente cuando se ganó el papel de Lola Rosales en la telenovela The Young and the Restless.

“Lo estaba pasando muy mal antes de quedar en The Young and the Restless. A principios de año vivía en un sofá cama y luego me mudé a la sala de estar de la casa de un amigo”, reveló.

“Antes miraba mi cuenta bancaria y todo me preocupaba y ahora es muy diferente”, agregó. “Ahora puedo entrar en una tienda de comestibles y no preocuparme de cuánto me va a costar”.

Además de fama y mejorar su situación económica, su actuación en la serie le valió una nominación en los Daytime Emmy Awards en la categoría mejor actor joven en una serie dramática en 2020.

Sasha Calle debuta en los largometrajes con su actuación en 'The Flash' | Instagram: @sashacalle

Venció a 400 actrices para ser Supergirl en The Flash

A comienzos de 2021, luego de actuar en varios proyectos, la carrera de Sasha Calle dio un vuelco cuando se ganó su primer papel en un largometraje: Supergirl en el Universo Extendido de DC.

La artista se enfrentó a 425 actrices por el rol, pero las venció tras lograr impresionar con su gran actuación al director de The Flash, los productores y el jefe de DC Films, Walter Hamada.

“Vi más de cuatrocientas audiciones. El abanico de talentos era realmente asombroso y fue muy difícil tomar una decisión”, aseguró Muschietti al medio especializado Deadline aquel año.

“Pero finalmente encontramos a una actriz que estaba destinada a interpretar este papel”, dijo el cineasta, quien además compartió el video del momento cuando le dio la buena nueva a Calle.

“La pequeña yo diría: ‘¡De ninguna manera!”, expresó entre lágrimas la actriz en la grabación compartida en Instagram. “Probablemente no voy a dejar de llorar en todo el día”.

Sasha Calle debuta en los largometrajes con su actuación en 'The Flash' | Instagram: @sashacalle

Está robando corazones en redes sociales

Ahora, tras el estreno de The Flash en la pantalla grande, la intérprete de 27 años de edad está viviendo el mejor momento de su carrera y su popularidad no deja de crecer como la espuma.

Una prueba de esto es el número creciente de followers en su perfil en Instagram, en donde ya acumula más de 530 mil seguidores que no dejan de alabarla por su talento y belleza.

“Supergirl latina”, “Sasha, te queda súper el papel de Supergirl”, “Mi nuevo crush”, “Te ves tan increíble y hermosa en esta película”, “La única razón por la que veré The Flash” y “¡Supergirl es colombo-kryptoniana! ¡Orgullo colombiano!” son algunos mensajes que ha recibido en sus posts.