¿Qué ha sido de los protagonistas de “El juego del calamar?”: El detective está cada vez más guapo

En 2021, Netflix dejó a todos con los nervios de punta con la serie surcoreana ‘El juego del calamar’. Con tan sólo 9 episodios, el thriller se convirtió en un rotundo éxito a nivel mundial, convirtiéndose en una de las producciones más vistas en la plataforma de streaming.

Desde hace un año, Netflix anunció que tendríamos una segunda temporada pero que antes llegaría un reality show basado en los desafíos que vimos en la serie. Ahora, durante la transmisión Netflix TUDUM, evento celebrado en Brasil, nos mostraron un adelnato de lo que sería este programa.

El juego del calamar La serie tendrá segunda temporada y un r4eality show (Netflix)

En el avance, a los trabajadores de Squid Game entrar con sus trajes icónicos rosas, así como una serie rápida de imágenes que muestran la construcción de los escenarios gigantes del show. También vemos las literas donde probablemente se hospedarán los concursantes, así como los uniformes verdes que usarán y el primer desafío del programa: Luz roja, luz verde con todo y muñeca gigante, aunque esta vez sin disparos mortales.

Serán 456 concursantes que competirán por un premio en efectivo récord de $ 4,56 millones, y el “castigo” por perder es irse a casa con las manos vacías. Eso sí, de acuerdo con Vanity Fair la producción presentó varios problemas, incluyendo el hecho de que los trabajadores la llamaron una experiencia “traumática y amañada” al grado de que intentaron demandar a Netflix.

El estreno será en noviembre y mientras no hay más avances o señales de la segunda temporada, los fanáticos se han cuestionado ¿qué ha sido de los protagonistas originales desde la primer entrega?

¿Qué ha pasado con los protagonistas de ‘El juego del calamar’?

Lee Jung-jae

El juego del calamar ¿Regresará Lee Jung-jae a la segunda temporada? (Netflix)

El protagonista ya era uno de los mejores de Corea del Sur pero Squid Game lo llevó a ganar un Primetime Emmy y una nominación al Globo de Oro por su interpretación de Seong Gi-hun.

En 2022, Lee hizo su debut como director con la película de acción de espías Hunt, en la que también actúa junto a Jung Woo-sung. Ese mismo año firmó contrato con Creative Artists Agency y fue elegido como el protagonista masculino de la serie de Star Wars The Acolyte, que se estrenará en Disney+. Lee además recibió la Orden Geumgwan al Mérito Cultural del presidente Yoon Suk-yeol, que es la condecoración más alta otorgada a quienes han contribuido a la cultura y las artes.

Park Hae-soo El protagonista de Squid Game ha tenido muchos compromisos importantes (Instagram)

Park Hae-soo

El juego del calamar El actor Park Hae-soo desata suspiros entre los fans de los doramas (Netflix)

Park Hae-soo, quien interpreta al amigo de la infancia de Gi-hun, Cho Sang-woo en Squid Game, también ha tenido las manos ocupadas. El actor también fue nominado al premio Primetime Emmy como actor de reparto destacado en una serie dramática.

En 2022, apareció en tres producciones de Netflix: Yaksha: Ruthless Operations, Money Heist: Korea – Joint Economic Area y Narco-Saints. Los tres pasaron de cuatro a cinco semanas en el Top 10 mundial. En 2023, Park volvió al teatro con la obra Fausto, recibiendo excelentes críticas. Este año también lo podrás ver en la cinta Phantom.

Park Hae-soo Así luce actualmente el actor de Squid Game (Instagram)

Wi Ha-joon

El juego del calamar El actor Wi Ha Jun es uno de los favoritos del público (Netflix)

El actor que dio vida al detective Hwang Kun-ho en Squid Game, ha estado disfrutando de la vida luego de la fama obtenida. Ahora aparecerá en la segunda temporada de la serie web coreana Shark: The Beginning, repitiendo su papel de Jeong Do-hyeon.

Puedes verlo en series como 18 Again (2020), Bad and Crazy (2021-2022) y Little Women (2022),además de series web como Gyeongseong Creature y The Worst of Evil.

Sin duda el actor ha desatado suspiros en redes sociales, en donde muestra su día a día disfrutando de paseos al aire libre o viajando por el mundo.

Wi Ha Jun El actor coreano es uno de los más galanes del momento (Instagram)

Jung Ho-yeon

La actriz ha tenido una vida muy activa entre la actuación y el modelaje. Ha tenido campañas promocionales con Chanel y en 2021 fue nombrada Global House Ambassador de Louis Vuitton y Adidas Originals. En 2023 firmó para una campaña con Lancôme. Además participará en su primer largometraje The Governesses, junto a Lily. -Rose Depp y Renate Reinsve.