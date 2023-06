Cansada de teñirse el cabello, Salma Hayek revela su fácil truco para ocultar las canas sin gastar en tintes

Las mujeres sufrimos con las canas, y ni las famosas se salvan de esto, una de ellas es Salma Hayek, quien a sus 56 años batalla con las canas.

La famosa de vez en cuando deja ver sus canas a través de sus redes, marcando tendencia y empoderando a las mujeres para que las muestren sin problemas.

Pero, de vez en cuando, quiere ocultarlas, y para no tener que pintarse el cabello con tinte, tiene un truco genial, que todas podemos usar.

El truco de Salma Hayek para ocultar sus canas que está al alcance de todas y sin teñirte el cabello

El cabello sufre con tantos tintes, además que el proceso de pintarlo suele ser fastidioso, así que Salma Hayek tiene el mejor truco de todos para ocultar las fastidiosas canas y disimularlas muy bien.

En una reciente entrevista la actriz mexicana reveló que le fastidia pintarse el cabello por lo que hace algo muy sencillo para tapar sus canas. “Cuando me pongo rímel también me pongo el rímel en las canas y no se me nota, pero bueno me baño y vuelven a salir”, dijo.

Además, cuando le preguntaron si amaba esta etapa de su vida en la que los años se notan y es normal, ella dijo que “también disfruto el ingenio de como te las arreglas para taparte las canas sin tener que pintarte el pelo porque híjole como da flojera”.

“Verdad ya me cansé de pintarme y eso q solo tengo 40 😂”, “que trucazo, amo a esta mujer”, “es que Salma es tan sencilla y auténtica, la amo”, “Me encantas lo natural y real que eres”, “Es verdad pintarse el pelo, que pereza”, “que truco el de Salma, lo voy a aplicar”, y “Tan linda tan sencilla tan bella ....yo ya descubrí el secreto”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin duda es un truco muy sencillo y muy económico para ocultar las canas de forma rápida y sin gastar en tintes, solo con rímel.