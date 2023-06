Wendy Guevara está muy cerca de abandonar “La Casa de los Famosos”

Apenas se cumplieron 10 días del inicio de “La Casa de los Famosos” y ya podríamos tener a la segunda persona que se va del reality show. Sin embargo, esta no sería por eliminación de los televidentes, sino por abandono. Se trata de Wendy Guevara, famosa influencer que explica los motivos por los que no quiere estar más en este programa.

El portal Unirario Informa reseña una nota en la que aparece un video de Wendy Guevara contando que ya se quiere ir de “La Casa de los Famosos”. En el breve extracto de video, que está también publicado en una cuenta de TikTok, la influencer aparece hablando con Nicola Porcella y Emilio Marcos.

“Ya me aburrí, pero los del programa no van a querer que me vaya, quien sabe, a lo mejor me dicen ‘rumbale a la v*rg@, perr@’, pero no, me voy a estar tranquila, estoy tratando de mentalizarme”, cuenta Wendy.

De igual forma, la misma Wendy cuenta que quiere ganar esta edición de “La Casa de los Famosos” y mientras se mantenga intentará obtener la victoria, que le otorgaría 4 millones de pesos. De hecho, ya tiene planes de lo que haría si resulta vencedora.

“Le pondría una tortillería a mi papá y mi mamá, una tortillería para ellos, que sea de ellos, que ya no trabajen y si trabajan que contraten a alguien y nada más vayan a ver, los sacaría ya de trabajar, porque mi mamá ha trabajado años de su vida”, menciona Guevara, según el portal citado.

No es la primera vez que esta participante insinúa sus ganas de irse de “La Casa de los Famosos”. En una de las galas asomó la posibilidad de salir del reality y formar parte de los panelistas.