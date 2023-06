¡Vuelve a la soltería! Camila Cabello vuelve a terminar con Shawn Mendes tras reconciliación

Luego de que Camila Cabello y Shawn Mendes fueron captados nuevamente juntos, ahora todo indica que los cantantes decidieron volver a separarse, ya que no pudieron rescatar su relación.

Aquí te contamos qué es lo que se sabe, y qué ocurrió con los artistas.

¿Cómo fue su reencuentro?

La edición 2023 del festival “Coachella” nos dejó grandes sorpresas, destacando el reencuentro de Camila Cabello y Shawn Mendes, quienes sorprendieron al ser vistos juntos, luego de su repentina separación.

Después de que en noviembre de 2021 anunciaron su separación, y había pasado más de un año sin verse, los cantantes se reencontraron en el famoso festival de música.

En redes sociales comenzaron a circular una serie de videos que mostraban a los artistas abrazados y besándose.

Luego del evento fueron captados juntos en diversas ocasiones, y todo parecía indicar que retomaron su relación.

Camila Cabello y Shawn Mendes volvieron a romper

De acuerdo con información publicada por “People”, los famosos decidieron volver a terminar, debido a que no lograron conectar de la forma en la que ellos esperaban.

El rompimiento se dio a principios de este mes, lo que coincidió con el lanzamiento de la canción “What the Hell Are We Dying For?”, de Mendes.

El tema llama la atención, pues es un desahogo luego de su ruptura. “Quiero salvarnos, pero no sé cómo”, nos dice un fragmento de letra de la canción.

En una entrevista con Zane Lowe para “Apple Music”, Shawn reveló que estaba pasando por una etapa de confusión.

“Creo que estoy por cumplir 25 años todavía sintiéndome bastante confundido sobre muchas cosas en mi vida”, expresó el cantante.

Mendes dejó claro que esta pasando por una etapa completa en su vida.

“Todavía estoy muy confundido, pero sé que hay personas en mi vida que amo profundamente, y sé que la música es algo que amo profundamente”, agregó.