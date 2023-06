Salma Hayek brilla con dos looks: uno lo aprobaría Carolina Herrera y el otro la haría enfurecer

Black Mirror está de vuelta con una sexta temporada que promete ser más retorcida que las anteriores y con un elenco de lujo que incluye a la mismísima Salma Hayek.

La actriz protagoniza el episodio titulado “Joan Is Awful” con lo que según relató a Radio Times, “pudo explorar los conceptos y clichés” que la gente tiene de ella de forma muy autocrítica.

“Pude explorar los conceptos y clichés que la gente tiene sobre mí y ser autocrítico”, dijo la estrella de Frida, según Independent. “Es como si hubiera creado un alter ego en el que pudiera hacer las cosas más repugnantes y grotescas que nunca harías en la vida real... y tener permiso para hacerlo”, señaló en entrevista.

En el episodio, a los espectadores se les presenta a una empresaria llamada Joan (Annie Murphy), que no genera exactamente simpatía al despedir a uno de sus subordinados. Pero cuando Joan llega a casa esa noche y enciende el televisor, sintonizado en un suplente de Netflix llamado Streamberry, se sorprende al encontrar un nuevo programa llamado Joan Is Awful. Su sorpresa se convierte en horror y confusión cuando queda claro que los episodios del programa simplemente recrean los eventos de la vida real de Joan, con Salma Hayek interpretándola.

Salma Hayek deslumbra en el estreno de Black Mirror

Salma hizo acto de presencia en un evento exclusivo para presenta la serie de Netflix. Para ello, la actriz optó por dos looks con los que dejó a todos sin aliento.

El primero lo usó para su participación en el programa Good Morning America y consistió en un vestido maxi negro con flecos y cuerpo ceñido de Missoni resort 2024, combinado con un blazer oversize y bolso Balenciaga al hombro, y pumps de plataforma XL.

Salma Hayek Así lució la estrella antes de la presentación de Black Mirror

“ ¡Qué mañana en @goodmorningamerica! ¡Siempre tan divertido! Tan emocionada de que todos ustedes vean mi episodio de Black Mirror ‘Joan is Awful’ con @annefrances mañana en @netflix.”, escribió en su publicación.

La mexicana puso en alto las reglas de moda de la diseñadora Carolina Herrera, al vestir de negro con gran elegancia, sin un revelador escote y saco. Y aunque quizá la falda podría salir de lo convencional, ese toque fascinó a los fans.

Salma Hayek Así lució la estrella antes de la presentación de Black Mirror

“Fue muy bizarro [mi personificación] pero es Black Mirror, es justo lo que se espera. Me shockeó el guión, que mi nombre estaba ahí, pero no fue nada difícil porque es una oportunidad de burlarme de mí misma, y fue una parodia de mí, y ellos temían que yo no quisiera hacer algo, pero sí lo hacía y hasta lo llevaba más allá. Tengo un gran sentido del humor”, dijo en el show.

El segundo look definitivamente sacaría a Carolina de sus casillas pues aunque a todos nos fascina ver a Salma en vestidos ceñidos al estilo Hollywood, para la diseñadora habría sido “demasiado revelador”.

Salma Hayek La actriz lució espectacular en el estreno de Black Mirror (Instagram)

La nominada al Oscar no dejó pasar la oportunida deslumbrar -literalmente- en la presentación ante amigos y medios del episodio de Black Mirror en el que participa. Fue así como lució un vestido Mary Katrantzou de lentejuelas que combinaba tonalidades rosa pálido y negro.