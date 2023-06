“No la superó”: Príncipe Harry desata celos de Meghan al nombrar más a su exnovia que a ella en juicio

El príncipe Harry sigue latente su pelea con la prensa luego de iniciar juicio contra el Mirror Group Newspapers, a cuyas publicaciones, Daily Mirror, Sunday Mirror y The People, por ventilar “mentiras” sobre su vida y acosarlo a él junto a quienes lo han rodeado a lo largo de su vida, como es el caso de su ex novia Chelsy Davy.

La vida privada que tanto ha intentado resguardar Harry ha quedado una vez más expuesta en las dos sesiones que ha llevado en los juzgados ante las distintas preguntas que le han realizado.

Lo que más ha llamado la atención es que el príncipe que renunció a sus títulos ha mencionado mucho más a Chelsy que a la propia Meghan Markle, quien es su actual esposa y madre de sus hijos.

Las revelaciones de Harry que dinamitan su relación con Meghan Markle

Aunque Chelsy Davy no ha aparecido en la batalla legal es quien se ha llevado todas las miradas ante las constantes menciones de Harry lo que aseguran que ha desatado la furia de Markle, quien ha tenido que escuchar parte del romance que tuvo su esposo con la rubia.

Fueron al menos siete años los que Harry y Chelsy estuvieron juntos, tiempo en el que fueron acosados por la prensa lo que según él causó fuertes problemas entre ellos, aunque al terminar su relación habían asegurado que se trataba porque habían tomado caminos diferentes.

A lo largo de la declaración previa de Harry a la corte ella aparece 118 veces, en tanto que a Meghan, su esposa, solo la menciona cinco.

“Este tipo de artículos me hicieron sentir como si mi relación con Chelsy estuviera condenada al fracaso. En última instancia me llevaron a tomar la decisión de que una vida dentro de la realeza no era para ella, lo que fue increíblemente molesto para mí en ese momento”, sostuvo.

El duque de Sussex ha sacado a la luz distintas historias que asegura que los tabloides consiguieron de forma ilegal y también habló sobre la presunta molestia de la exmodelo porque él se había de fiesta a un bar de bailarinas eróticas, donde, incluso, él mismo improvisó un show de ese tipo.

“Nunca entendíamos cómo temas privados de nuestra vida en común terminaban saliendo en los periódicos (…). Me costaba mucho confiar en la gente y eso me llevó a la depresión y la paranoia”, agregó.

Según Dan Wooton, periodista y biógrafo de la realeza, eso trae a colación que, según sus propios amigos, Chelsy es el verdadero amor de su vida.

En redes sociales advierten a Meghan que el príncipe no superó a su exnovia al asegurar que fue el acoso de la prensa lo que los separó.

“No la superó”, “Meghan no debe estar soportando que no sea ella la protagonista”, “Harry creo que tiene un asunto pendiente con su ex”, “Chelsy era su verdadero amor”, han comentado.