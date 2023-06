“Siempre mal vestida y desaliñada”, critican a Cazzu por atrevido look en embarazo y la comparan con Belinda

Cazzu La cantante fue criticada por su look sexy y sencillo (@cazzu / @nodal/Instagram)

Cazzu ha impuesto moda y tendencias con sus sexys looks durante su embarazo, demostrando que la maternidad no tiene que ser aburrida ni tenemos que llevar looks muy serios.

La joven ha llevado atuendos con minivestidos, tops, dejando ver su barriguita y rebelándose contra la sociedad, algo que le ha valido las críticas.

La intérprete de Tú y tú recientemente fue captada con un atuendo muy sexy, sencillo, cómodo, y moderno, que a muchos no les gustó.

El sexy look de top y pantalón deportivo con el que Cazzu presumió su ‘baby bump’ y le valió las críticas

Cazzu y Nodal viajaron hace unos días a Venezuela, donde el intérprete mexicano se presentaría y la joven llevó un look cómodo y sencillo con pantalón deportivo negro.

La famosa complementó este atuendo con un top blanco, dejando ver su ‘baby bump’ y su cabello lo llevó recogido en un moño alto, luciendo al natural, sin una gota de maquillaje.

Por este atuendo sencillo y real la llenaron de críticas, asegurando que siempre va “mal vestida” o vestida “inadecuadamente para una embarazada”, y hasta la llegaron a comparar con Belinda, mostrando lo peor de las redes.

“Tiene la axila muy negra Cazzu”, “Uy no cuando ibas a ver a Belinda toda guandaja como se ve Cazzu”, “siempre tan mal vestida, vulgar y desaliñada, que vergüenza”, “la embarazada peor vestida, siempre tiene que estar mostrando”, “dios que fea esa mujer, el look terrible y sin maquillaje que horror”, y “se ve tan mal vestida, Belinda no se vería así de fea”, fueron algunas de las reacciones en redes.

