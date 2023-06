¿De fan a rival? La foto de Piqué que prueba que fue feliz con Hamilton mucho antes que Shakira

Shakira y Piqué no han dejado de acaparar los titulares de los medios tras su polémica separación, donde 12 años juntos, no fueron suficientes para que la pareja mantuviera la paz y al contrario, han terminado en los peores términos entre juicios, supuestas demandas y una serie de canciones dedicadas al español.

Los puntiagudos dardos de Shakira cayeron no solo sobre el ex futbolista, también sobre su actual pareja, la joven, Clara Chía Martí y hasta su suegra, la doctora Montserrat Bernabeu, con quien, se dice, habría llegado hasta los golpes con ella, luego de que supiera que Piqué había sido infiel con la estudiante de 24 años, quien también formaba parte de Kosmos.

Desde hace un año, la polémica no ha terminado y la ex pareja, continúa robándose los titulares, y es que, en el caso de Shakira, no cabe duda que la colombiana ha sabido como robarse las miradas de Miami, pues desde su mudanza el 2 de abril, la cantante se volvió noticia por sus ‘sospechosas’ salidas con el piloto de F1, Lewis Hamilton y su asistencia a los juegos de la NBA, además de sus salidas con amigos, tal como lo hizo con Gisele Bündchen.

Fue este fin de semana, cuando la revista People, aseguró, gracias a fuentes cercanas a la pareja, que Shakira y Lewis Hamilton estaban en la primera etapa de su relación, por lo que aún están conociéndose y coqueteando.

Piqué fue feliz junto a Hamilton mucho antes que Shakira

El 12 de mayo de 2018, cuando Shakira aún estaba en una relación con Piqué, el catalán compartió una fotografía junto al piloto de carreras Lewis Hamilton mientras se encontraban en el circuito del Gran Premio de Barcelona de ese año, donde el futbolista no perdió la oportunidad de compartir una serie de fotografías disfrutando de este evento, en el backstage de Fórmula 1 y compartiendo un momento padre e hijos junto a Sasha y Milán.

Además, el ex defensa presumió su recorrido por las oficinas de Mercedes y se le vio muy feliz junto al piloto británico que a día de hoy es el pretendiente de su ex pareja, Shakira Mebarak, con quien se le ha visto en diferentes ocasiones pasar tiempo juntos, como en el Gran Premio de Miami y el de Barcelona, haciendo un regreso triunfal a este continente.

¿Cómo es la relación de Piqué con Hamilton?

Era inevitable que los medios no se interesaran en la reacción de Piqué al darse a conocer el posible romance de Shakira junto a Hamilton, pero tal parece que ni sus propios amigos podrían quedarse con la duda, pues mientras estaban en una transmisión de Twitch, el piloto salió a colación y la conversación se dijo:

“¿Apoyas a un piloto inglés?” (preguntó Ibai Llanos), a lo que Agüero respondió: “Sí, yo sigo al que es número uno”. Fue entonces que el español se metió para preguntar: “¿Pero el número uno es inglés? No sé quién es”. A lo que Kun comentó: “Soy fan de Hamilton, me gusta Hamilton, ¿Cuál es el problema?” y Piqué zanjó: “Ya está... Es fan de Hamilton. Ya está, ¿Qué pasa?” Cortando todo tipo de conversación en torno al británico.

Los usuarios no perdonan y recordaron que antes de gritar su admiración por el piloto en 2018, ya había hecho mofa de él en 2012, esto tras recuperar uno de los tuits de Piqué donde se leía:”¡Hamilton fuera, Alonso está volando!”, en apoyo al piloto español Fernando Alonso.

