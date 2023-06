¿Por qué Marcela cambió de look en ‘Betty, la fea’? Natalia Ramírez fue la responsable

Entre los muchos personajes antagónicos de la exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea que lograron clavarse en la memoria de las audiencias, sin lugar a dudas, destaca la doctora Marcela Valencia.

Los televidentes recordarán a la prometida de Armando Mendoza por sus escenas de celos, carácter fuerte y antipatía hacia Beatriz Pinzón, pero también por su admirado corte bob liso, negro y sleek.

El look de la gerente de puntos de ventas de Ecomoda es uno de sus rasgos más característicos; sin embargo, aunque muchos no se acuerden, el personaje no comenzó luciendo de esa manera.

Al inicio, la antagonista era pelirroja y casi siempre llevaba su cabello peinado en un elaborado recogido. No obstante, tras varios episodios, cambió su imagen por el estilo que la distinguió.

Natalia Ramírez se inmortalizó con su interpretación de Marcela Valencia en 'Betty, la fea' | (Canal RCN)

En la trama escrita por Fernando Gaitán, Marcela se somete al makeover en un viaje al exterior que no salió en pantalla. En su regreso a Ecomoda, volvió con otra actitud y una nueva apariencia.

La justificación en la historia es que Valencia simplemente quería cambiar y sorprender a sus allegados, pero la realidad es que su transformación inicialmente no estaba incluida en el guion.

Natalia Ramírez se inmortalizó con su interpretación de Marcela Valencia en 'Betty, la fea' | (Canal RCN)

Entonces, ¿por qué cambiaron el libreto y renovaron la imagen del personaje avanzada la telenovela? La responsable no es otra que la actriz que dio vida a la rival de Betty: Natalia Ramírez.

Marcela cambió de look en Betty, la fea por culpa de Natalia Ramírez

En un video publicado en su canal en YouTube, la artista contó que ella fue la responsable de que Marcela Valencia cambiara de imagen, las razones que tuvo y todo lo que hizo para lograrlo.

La intérprete explicó que, al principio, estaba muy contenta con el cabello pelirrojo, aunque durante esa época tenía un fuerte bronceado canela que se mezclaba con la tonalidad de su melena.

Sin embargo, cuando vio sus escenas al lado de Armando, le pareció que el color no le sentaba bien y la hacía parecer mucho mayor que Jorge Enrique Abello, por lo que ya no se sentía cómoda.

“Con ese pelo rojo y las moñas yo parecía la tía de Armando Mendoza en vez de la novia”, opinó.

Así es que, cuando ya habían grabado casi 60 capítulos de media hora, decidió iniciar una operación para convencer al equipo de permitirle cambiar el look antes aprobado por toda la producción.

Natalia Ramírez se inmortalizó con su interpretación de Marcela Valencia en 'Betty, la fea' | (Canal RCN)

Los noes que enfrentó Natalia Ramírez para cambiar el look de Marcela

El fallecido libretista Fernando Gaitán fue la primera persona a la que Ramírez acudió por respaldo para lograr transformar la imagen pelirroja que la jefa de maquillaje, Rocío Jaramillo, había creado.

Sin embargo, el escritor rechazó la idea recordándole que “un cambio en producción es una loquera”. Luego de la respuesta de Gaitán, acudió a Jaramillo para proponerle la transformación.

Natalia ya tenía la idea de recrear el look que tenía entonces Madonna para Marcela, así que le mostró una foto de la cantante. La estilista coincidió en que era lindo, pero sería para otro proyecto.

“Para esta novela, ya te tocó así”, recordó que le dijo.

Tras la segunda negativa, la famosa fue a buscar apoyo de la vestuarista Rosa Cabal y en otros miembros de la producción hasta llegar a Marcela Vásquez, quien era la editora de la telenovela.

¿Por qué era tan difícil transformar la imagen de Marcela en Betty, la fea?

Natalia explicó que la razón por la que era tan complicado hacer el cambio y todos les decían que mejor dejara el makeover para después es porque “en televisión se graba en desorden”.

“Cuando ustedes ven que yo entro en la recepción, eso se graba en un día. Me subo al ascensor y se cierran las puertas, eso se hizo en ese día”, expuso.

“Tres días después, yo vengo y salgo del ascensor en el segundo piso que es otro estudio”, apuntó. “Luego la editora, tiene armar el rompecabezas para que todo salga como ustedes lo ven”.

Con la ayuda de Vásquez, la colombiana logró hacer los cálculos para poder concretar su sueño.

“Fue ella la culpable de que yo pudiera hacer el análisis de cuánto tiempo me iba a tardar y cómo teníamos que resolver el problema para acabar con todas las escenas que nos faltaban”, compartió.

Sin embargo, había un inconveniente. Y es que, aunque terminaran de grabar todas las escenas pendientes en los capítulos en rodaje, vendrían nuevas secuencias de otros episodios por filmar.

Natalia Ramírez se inmortalizó con su interpretación de Marcela Valencia en 'Betty, la fea' | (Canal RCN)

Un pequeño favor y una gran transformación

Así que Natalia pidió por favor a Gaitán que hiciera un pequeño cambio en el guion: dejar a Marcela viajando en la novela luego de que ella, Armando y Mario Calderón salieran rumbo a Miami.

Tal como sabemos, aceptó. Por eso, en la escena anterior al viaje, Valencia justifica que regresará después que Mendoza y Calderón porque estará en Nueva York comprando el ajuar para su boda.

“Ese fue el espacio que me dio Gaitán para hacer el cambio de look”, destacó. “Un cambio además que le hizo un antes y después de Marcela Valencia”.

Natalia Ramírez se inmortalizó con su interpretación de Marcela Valencia en 'Betty, la fea' | (Canal RCN)

“Muchísimos de ustedes no se acuerdan que yo arranque con el pelo rojo y de moño”, aseguró. “La gente y los fans se acuerdan del cambio con el pelo negro azabache”.

Tras terminar de grabar todas sus escenas con el pelo rojo y su personaje se fuera de viaje, Natalia corrió hasta peinado y maquillaje para hacer la transformación en las instalaciones de RCN.

Luego de tres horas, estuvo lista para seguir grabando, pero ahora con su nuevo look a lo Madonna. “Desde ahí es como si hubiera arrancado la historia de Marcela Valencia”, concluyó.