¿Cómo se enamoraron Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina? Se caían mal y él la llamó “fea”

Durante finales de la década los noventa y comienzos de los dos mil, Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina vivieron uno de los romances más apasionantes del mundo del espectáculo mexicano.

Los actores se convirtieron en una de las parejas más populares de la época y parecían complementarse a la perfección. El amor que sentían los llevó a casarse y a convertirse en padres.

Sin embargo, aunque todos creían que eran el matrimonio perfecto, el encanto entre ambos se acabó de manera inesperada y decidieron tomar caminos separados en sus vidas definitivamente.

A poco más de dos décadas, muchos aún recuerdan esa historia de amor, pero pocos son los que saben que el romance en realidad empezó con el pie izquierdo. Y es que, al inicio, no se soportaban.

Del odio al amor: así fue la historia de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina

Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina se conocieron en la flor de la juventud mientras estudiaban actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), pero nunca se sintieron atraídos.

“Cuando fuimos compañeros del CEA, sí nos hablábamos, pero él tenía sus novias y era como formal. Era muy mujeriego, pero tenía sus novias ahí de mucho tiempo”, contó Cantoral en entrevista a Yordi Rosado en 2021. “Yo jamás lo vi como hombre ni él a mí tampoco”.

Aunque tenían una amistad, cuando ambos egresaron del centro y comenzaron a trabajar, se distanciaron. No obstante, en el año 1997, se reunieron para protagonizar Salud, dinero y amor.

Itatí pensaba que ambos seguían siendo amigos, pero cuando comenzaron a grabar la telenovela de Televisa, descubrió gracias a terceros la gran antipatía que Eduardo sentía por ella.

“No nos hablábamos”, aseveró. “Cuando empezó la novela, yo dije: ‘ay, qué payaso, si fuimos compañeros. ¿Por qué le caigo mal?”, recordó que pensó en ese entonces.

“Me dijo Garcini (el director de escena): ‘pues le caes pésimo y fue con Emilio Larrosa (el productor) y le dijo que estabas horrible”, relató. “¡¿Qué yo estoy fea?!”, preguntó ella en respuesta.

De acuerdo a la actriz, Santamarina además comentó que ella “no le apetecía” y “no le gustaba” besarla. A causa de esos comentarios del actor, ella comenzó a corresponder a su aborrecimiento.

“Si no le gusto, pues a mí tampoco me gusta él, sin embargo, le doy el beso”, compartió. “Aparte, yo dije, me cae muy mal porque siendo amigos y compañeros dice que estoy fea y soy antipática”.

Una escena lo cambió todo

Sin embargo, la aversión entre ambos se desvaneció luego de darse un beso en una escena especial en el melodrama. En esa época, la artista tenía un novio judío, pero reconoció que “sí sintió algo”.

Pero no solo cambió algo dentro de Itatí, también en Eduardo. “Él empezó a ser más empático conmigo y supersimpático, como que ya no le caía mal y él a mí ya tampoco me caía mal”, detalló.

Asimismo, admitió que ella “ya sentía y tenía ganas de que me tocaran más escenas de beso”, pero no se atrevió a dejar a su pareja ni tampoco a confesar a Santamarina sus sentimientos.

Una noche, tiempo después de aquel beso que lo cambió todo, los famosos fueron a cenar con sus compañeros de elenco de la telenovela de Televisa. Al cabo de un rato, ambos quedaron solos.

“Después de unas copichuelas en el cambalache, se van todos y nada más quedamos Eduardo y yo. Entonces me dijo: tú deja a tu novio judío que no vas a llegar a nada y vamos a ser novios hoy, porque yo cuando te beso siento”, narró. Itatí consintió sin dudar y comenzaron un noviazgo.

Dos bodas, dos hijos y un mediático divorcio

No pasó mucho para que Eduardo le propusiera matrimonio a Itatí y ella aceptara. Se casaron por el civil en septiembre de 1999. Él tenía 31 años y ella 24. Al año siguiente, se unieron en una boda religiosa.

Tan solo unos meses después, los enamorados debutaron como papás con el nacimiento de sus gemelos, Roberto Miguel y José Eduardo. Los pequeños llenaron de alegría y amor el hogar.

“Eduardo se casó muy enamorado y, cuando tuvo a sus hijos, era el más contento de todo el hospital...”, detalló en su conversación con Rosado sobre la llegada de sus hijos en el año 2000.

“Todos sabían que estaba Eduardo Santamarina no nada más por su estatura, sino porque hizo un escándalo cuando nacieron sus hijos”, relató sobre la reacción del actor en aquel especial día.

Empero, a pesar de su felicidad y el amor por sus retoños, su relación comenzó a fracturarse ante la presión del trabajo de cada uno y del matrimonio. Luego de tres años casados, se divorciaron.

Aunque en su momento corrió como pólvora que había sido por culpa de la relación de Santamarina con Susana González cuando aún estaban casados, Cantoral afirmó que no se separaron por eso.

“Ya estábamos separados. Ya estábamos mal”, confesó. “No fue Susana González, claro que no. Fue hace tantos años que, seguramente, tuve muchos errores también… No sé si más míos o de él. Yo creo que más míos”.

En aquel entonces, los dos no solo estaban distanciados en lo personal, sino también en lo laboral porque ella había dejado Televisa para emprender otro rumbo y él permanecía en la empresa.

“Yo tenía ya otra visión de mi carrera y él tenía otra visión de su carrera. Eso también nos ayudó a romper la relación. Yo, en el inter, empecé a salir con Gabriel Porras”, reconoció.

“No sé si fue antes o después, pero obviamente cuando Eduardo se enteró, adiós. Ya se terminó ya todo”, explicó. La famosa declaró que presionó con el divorcio, pero nunca pensó que pasaría.

Al principio, la separación fue muy dura para ambos y no se llevaban bien. Pero, se tuvieron que seguir viendo por sus hijos y lograron limar asperezas con el tiempo por el bienestar de ellos.

Hoy en día, a pesar de todo lo ocurrido entre los dos, Santamarina y Cantoral se respetan y mantienen una relación de cordialidad. Y no solo entre ellos, sus respectivas familias también.