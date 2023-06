Chris Hemsworth vuelve del retiro y hace petición sobre la enfermedad que podría afectar su carrera

Chris Hemsworth se está preparando para el lanzamiento de su próxima película Misión de Rescate 2, secuela de la historia inspirada en la novela gráfica Ciudad. La primer se convirtió en la película original de Netflix más vista en su momento y ésta promete ser aún más emocionante y enganchar a la audiencia.

Esto marca el regreso de Hemsworth a la acción pues en noviembre de 2022 trascendió que tomaría un descanso tras enterarse de que tiene un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer.

El descubrimiento sucedió después de someterse a pruebas como parte de su serie documental de Disney+ Limitless. Según reveló a Vanity Fair, se confirmó “mayor temor” por lo que tomaría “medidas preventivas”. El Alzheimer es la forma más común de demencia y puede causar problemas de memoria, confusión, así como de comunicación.

Chris Hemsworth El actor está listo para vovler con una nueva película para Netflix (Netflix)

“No es como si me hubieran entregado mi renuncia”, dijo Hemsworth, pero agregó que la noticia “realmente provocó que algo en mí quisiera tomarme un tiempo libre. Si observa la prevención del Alzheimer, el beneficio de los pasos preventivos es que afecta el resto de su vida”, dijo. “Se trata de la gestión del sueño, la gestión del estrés, la nutrición, el movimiento, el estado físico. Son todas las mismas herramientas que deben aplicarse de manera constante”.

Chris Hemsworth hace petición sobre la enfermedad

El actor viajó a España como parte de la gira promocional de la cinta y acudió al programa El Hormiguero, donde marcó algunos puntos respecto a la amenaza de Alzheimer que lo persigue.

“Yo hablé de tomarme un descanso y la prensa lo relacionó con dos cosas: que me iba a jubilar y que iba a perder la memoria. Yo asumí esa información como una forma de cuidarme para evitarlo”, comentó.

Por otro lado, en entrevista con El Mundo, Hemsworth reiteró que el diagnóstico de predispocisión de Alzheimer no es una condena y ni siquiera una certeza; fue por ello que llamó “irresponsable” la forma en la que se habló de su estado de salud. “Me tomé un tiempo para reposar y pensar porque estaba agotado de mil rodajes y, lo típico, la prensa basura hizo el resto y publicó muy irresponsablemente que padecía Alzheimer”.

Asimismo detalló que el diagnóstico le hizo tomar más consciencia de la vida, el envejecimiento y la muerte. “Cobras consciencia de muchas cosas y de lo frágiles que somos. Pero bueno y por aclarar más allá del titular dramático, hay que decir que se trata de una combinación genética muy poco común que me coloca en un riesgo alto, pero no es una certeza. En todo caso, me alegro de haberlo descubierto, porque ahora sé que tengo que prestar aún más atención a mi salud y bienestar”, señaló.

Chris Hemsworth El protagonista de Thor se ha sometido a estrictos regimenes alimenticios y de ejercicios (Instagram)

Así es como Chris Hemsworth quiere ser recordado

El actor australiano perdió recientemente a su abuelo Martin de 83 años por la enfermedad de Alzheimer y habló con la revista británica GQ esta semana sobre cómo quiere ser recordado cuando sea su momento de irse.

Hemsworth dijo que le conmovió escuchar a la gente hablar con cariño de Martin en su funeral, y espera que le suceda lo mismo cuando muera. “Mi tío dijo específicamente, se le recuerda como un buen tipo. Y si lo supiera, o si alguien le dijera que así sería recordado, se sentiría increíblemente orgulloso”, explicó la estrella de Thor. “Me hizo pensar en mi propia vida. Y no se trataba de carrera ni nada. Se trataba de ser recordado como alguien bueno y amable que contribuyó con algo de valor”.