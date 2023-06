Paloma Cuevas conquista con su look en paseo con Luis Miguel: siguió regla de Carolina Herrera

No hay duda de que Paloma Cuevas y Luis Miguel se han convertido en una de las parejas favoritas del mundo del espectáculo. Al inicio de su relación, la dupla era muy recelosa de su vida personal.

Sin embargo, durante este año, la empresaria y el cantante se han dejado ver juntos en varias ocasiones y cada vez más encariñados. Tal como lo hicieron el pasado fin de semana en París, Francia.

De acuerdo a ¡Hola!, los novios viajaron a la capital francesa para asistir a la boda del hijo de Rosa Clará, una diseñadora de moda nupcial de la que Cuevas es íntima amiga y socia de trabajo.

Después de acudir juntos a la fiesta preboda en una embarcación, los tórtolos decidieron salir a disfrutar de una cita nocturna. Mientras paseaban por las calles parisinas, fueron captados por la prensa.

En las imágenes compartidas por la revista, la diseñadora y “El sol de México” se ven más enamorados que nunca con amplias sonrisas en sus rostros mientras marchaban de la mano durante su romántico paseo.

No obstante, en esta salida, no solo llamó la atención el brillo especial que ambos tienen en sus ojos ante el amor que les ha devuelto la ilusión, sino también el gran estilo y elegancia de Cuevas.

Paloma Cuevas da cátedra de estilo en cita nocturna con Luis Miguel

La pareja apostó por looks coordinados negros de pies a cabeza. En el caso de Paloma, la famosa lució sensacional llevando un sofisticado traje lleno de detalles firmado por Rosa Clará, según ¡Hola!

El diseño estaba confeccionado en encaje en la parte superior y presentaba mangas francesas, hombreras y un escote pico. Mientras, la falda era de silueta recta y con volantes escalonados.

Aunque a simple vista podía parecer un sencillo modelo en negro, el vestido contaba con varios detalles que lo hacían muy especial, tales como apliques de pedrería y transparencias en mangas.

La socialite lo combinó con un bolso joya y zapatos de tacón con punta triangular rojos en contraste. Por último, remató con un beauty look que realzó su belleza natural a los 50 años.

Con esta elección estilística, además de rezumar clase y robarse las miradas, la celeb siguió las recomendaciones para vestir de negro de Carolina Herrera, una de sus amigas.

Y es que, la diseñadora venezolana solo aprueba que las mujeres de más de cuarenta años se vistan con este color para la noche y preferiblemente con un vestido chic. Justo como lo hizo Paloma.

“A medida que las mujeres envejecen, van a lo seguro vistiendo de negro, pero durante el día, el negro es muy agotador. Se convierte en un uniforme (…)”, dijo en entrevista a Daily Mail.

“No me molesta el negro por la noche, un vestidito negro elegante es fantástico, pero durante el día me gusta usar algo de color. Es mucho más favorecedor”, opinó en el año 2018.