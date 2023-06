Repudian recreación de la familia que pudo tener Jennifer Aniston con Brad Pitt: “¡Qué crueldad!”

La inteligencia artificial (IA) llegó para revolucionar el mundo. Llegó para quedarse y mejorar muchos aspectos de vida del ser humano. Se ha convertido en una herramienta, que bien usada, puede ser potencialmente provechosa para alcanzar grandes resultados, aunque todo esto no minimiza lo controversial que es, pues para muchos también constituye una gran amenaza.

El Chat GTP es una de las IA más populares entre los internautas, aunque hay muchas otras. Pero quien sí supo aprovechar este avance tecnológico fue el director de arte y creador digital, Jeremy Pomeroy. Mezclo su pasión por la fotografía y el diseño con su infinita imaginación, y complació a un grueso de los fanáticos de algunas estrellas, quienes se preguntaron ¿Cómo serían sus hijos si no se hubieran separado?

Esta respuesta la respondió el pasado 27 de mayo cuando en su cuenta de Instagram @mrpomeroyj_ai ha compartido 22 imágenes creadas con IA, en ellas están las celebridades que se separaron sin dejar hijos. El resultado es impresionante. El más reciente fue el de Marilyn Monroe con el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, así como los de Leonardo Di Caprio y Kate Winslet (protagonistas del Titanic), Selena y Justin Bieber.

La controversial familia Pitt Aniston

Estas no fueron las únicas parejas, otras que se añadieron a lista fueron Johnny Depp y Wionoa Rider, Keanu Reeve y Sandra Bullok, y Macaulay Culkin Mila Kunis, así como Ryan Gosling y Rachel Mc Adams. Pese a la majestuosidad de su arte, una pareja fue la más controversial: Brad Pitt y Jennifer Aniston.

Jeremy los recreó con tres hijos, dos niñas y un niño, que tienen parecido de ambos y resulta bastante creíble su trabajo, de no ser porque jamás ocurrió, y no fue porque ella no puede ser madre. La pareja duró cinco años casada y fue una de la más querida de Hollywood. Se rumoró en el 2005, cuando se divorciaron, que se debió a que ella estaba enfocada en su carrera y no en formar una familia.

Sin embargo, no fue eso. Ella se sometió a tratamiento de fertilidad in vitro. “Lo intenté todo. Habría dado lo que fuera por que alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor”. Luego él tuvo con Angelina Jolie a Shiloh, Knox y Vivienne.

Es por esto, que los fanáticos de Aniston repudiaron el arte de Jeremy: “¡Qué hirientes son estas imágenes de lo que podría haber sido!. No está bien. Independientemente del elemento artístico. Asqueroso representar un ‘podría haber sido’ para una pareja divorciada”, “¡Qué crueldad innecesario!”, y “Ese seguro habría sido el futuro de la relación de Jenifer Aniston, quien habló recientemente de sus problemas para concebir. Que triste esto”, opinaron los fans.

Hasta ahora ninguna de las celebridades se han pronunciado al respecto de las creaciones del talentoso artista.