“No soportan”: españoles ‘explotan de la ira’ con ataques racistas al ver a Shakira gozando con Hamilton

Shakira está gozando de lo lindo con su vida de soltera y los españoles ‘explotan de la ira’ con ataques racistas al verla feliz con Lewis Hamilton en su propio país. Un gran cantidad de comentarios se desataron tras la nueva fotografía en la que aparecen juntos Hamilton y Shakira.

Aquí ambos no solo demuestran que están dispuestos en seguir adelante con sus salidas y demás encuentros, sino que también hay mucha complicidad entre ellos, tanta que hasta la misma colombiana no ha tardado en lucir muy sexy para el encuentro con este galán de la Fórmula 1 que resulta mucho mejor partido que Piqué.

Con esto, más de un fan de la intérprete de ‘Acróstico’ ha alucinado, pero los que no se encuentran muy felices con esto son fans del ex deportista Gerard Piqué, y los españoles racistas que no soportan ver a la colombiana regresar al país tan solo a unas semanas de haberse mudado a los Estados Unidos.

Y es que según la prensa española, aseguran que ella volvió a Barcelona por unas semanas pues es el turno de Piqué de pasar las vacaciones con sus hijos, las cuales se extenderán hasta el 19 de junio.

Este tiempo fue estipulado por Gerard y Shakira en medio del acuerdo de separación, y el exdeportista contaría con el 66 % de las vacaciones, mientras que Shakira tendría el 34 % restante.

Para mi lo de Shakira con Hamilton es porque sigue teniendo dolor por la relación de Piqué, y quiere intentar demostrar que ya lo superó https://t.co/TxkUDtrlup — Maripuh🌙 (@mcarla_pino) June 6, 2023

Españoles le lanzan comentarios racistas a Shakira y a Hamilton en medio de su aparición en Barcelona

Los españoles, sacando todo su racismo a relucir, no solo se han ensanchado contra la supuesta pareja y han lanzado todo tipo de ofensas y ataques contra los tortolitos, catalogándola de ser una ‘tóxica’y que nuevamente ‘está buscando lo que no se le ha perdido’:

“Bien pudo haber enviado a los niños con su tío o tía...imagino que es un proceso en el que ella tendrá que asumir un nuevo desprendimiento pues se le nota sobreprotectora. No puede prohibirle al ex que vea a sus hijos. Es su derecho.”, “Shakira es una tóxica despechada y sus minions la alaban por escoger a un hombre que se le conoce por hacer viajes con mujeres por el mar.”; “Ah pero eso sí, ella exige respeto para sus hijos cuando es solo ella quien se pone a sí y a ellos en el ojo del huracán”, o “El negro de Hamilton se metió con la WEONA más celópata, ácida y tóxica del planeta, y lo peor que es colombiana”, son algunos de los insultos que le enviaron a la nueva pareja.

A llorar a la llorería. Al final un final feliz.



Pique con Clara

Shakira con Oscuro



Por fín. — Borja (@Bortxilero) June 6, 2023

Shakira deberá convencer a la fiel protectora de Hamilton

Los más fieles seguidores de Hamilton han señalado que Angela Cullen forma parte del equipo de trabajo desde 2016, pero a pesar de que está dispuesta solo para la formación y seguimiento del piloto, ella ha pasado a ser personal de tanta confianza y por eso, más de uno piensa que ella deberá tomar decisiones sobre si acepta o no a Shakira en la vida de su fiel jefe y amigo.

Con esto, le tocará evaluar a la barranquillera si es viable adentrarse en una relación que muchos consideran que podría ser algo “tóxica”, pues el guapo y seductor hectacampeón de la Fórmula 1 tiene fama de conquistador.

Sin embargo, los fans de la artista lo prefieren porque tiene muchas similitudes con la intérprete de ‘Monotonía’.