¿De qué murió el periodista Ricardo Rocha?

El periodista mexicano Ricardo Rocha falleció la tarde del 4 de junio a los 76 años, fue su hijo, Jorge Armando, el encargado de dar a conocer la lamentable noticia.

Muere el periodista Ricardo Rocha a los 76 años de edad. / Foto: YouTube

“Papá abre tus alas, fuiste bueno, un hombre muy digno con los mejores valores. Abriste brecha cuando el sistema lo tenía controlado. Dejas gran escuela periodística. Ayudaste a todo aquél que se te acercó. Te vamos a alcanzar. Te amo. Que Dios te bendiga siempre, con él estás”, escribió Jorge Armando en redes sociales.

Papá abre tus alas, fuiste bueno, un hombre muy digno con los mejores valores. Abriste brecha cuando el sistema lo tenía controlado. Dejas gran escuela periodística. Ayudaste a todo aquél que se te acercó. Te vamos a alcanzar. Te amo. Que Dios te bendiga siempre, con él estás. — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) June 4, 2023

Minutos más tarde, otro de los hijos de Ricardo Rocha, Juan Francisco, concedió una entrevista a Radio Fórmula, última casa laboral del ahora fallecido comunicador.

En entrevista con Mario Ávila, Juan Francisco contó la última conversación que tuvo con su padre, la cual se dio apenas el día de ayer, cuando hacían planes para viajar a Acapulco.

“Ayer tuve una larga discusión con mi padre, una discusión cariñosa porque nos estábamos poniendo de acuerdo para hacer un viaje familiar a Acapulco: que si nos íbamos a ir en una van, que si le íbamos a rentar, que si esta casa, que cuáles eran las fechas de vacaciones de sus nietos”, contó.

Y agregó que prefiere quedarse con ese recuerdo de su padre, “quiero quedarme con eso. Yo justo le dije ‘pa, es que me desespera’. Y y no me arrepiento ni siquiera de decirle eso, porque era una forma cariñosa de decirle a alguien que quería controlarlo todo. Y que además estamos planeando algo que era muy bello, que era un viaje totalmente familiar y eso fue apenas hace unas horas”, comentó.

Te puede interesar: ¿Quién fue Ricardo Rocha, periodista mexicano que falleció a los 76 años?

¿De qué murió el periodista Ricardo Rocha?

Juan Francisco, quien también es periodista también habló sobre la salud de su padre, explicó que su estado de salud había sido un poco delicado en los últimos días, a causa de un malestar renal que le causó anemia. Sin embargo los médicos le habían dado un buen pronóstico.

“Todavía no lo puedo creer. (...) Sus doctores le dijeron que tenía un buen futuro por delante. A pesar de que tenía estos problemas relacionados con el riñón, con la falta de apetito que le generó esta anemia. Pero al final, lo dieron de alta diciéndonos que podemos estar tranquilos, que todo iba a tener un periodo en donde podría bajar un poco de peso, con lo que había sucedido, pero que se iba a recuperar rápidamente”, dijo Juan Francisco Rocha.