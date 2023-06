Ellos son las parejas de los actores de ‘Perfil falso’: uno de los protagonistas está casado

Desde su reciente estreno en Netflix, la serie Perfil falso ha logrado atrapar a las audiencias con las actuaciones de un elenco de lujo y una candente historia cargada de romance, suspenso y pasión.

La trama sigue a Camila Román, una mujer que decide abrirse un perfil sexi en una app de citas para encontrar a su príncipe azul. Al poco tiempo, conoce a Fernando e inician una historia de amor.

No obstante, él no se llama así y no es soltero. Sin darse cuenta, termina presa de una trampa y sus sueños se hacen pesadillas. Por lo que decide hacer todo por descubrir su identidad y vengarse.

En la vida real, varios de los actores del elenco también encabezan sus propios romances, pero afortunadamente no son intrincados como el idilio de los protagonistas de esta nueva producción.

Carolina Miranda y Rodolfo Salas encabezan la serie 'Perfil falso' | (Cortesía de Netflix)

¿Quiénes son las parejas en la vida real de los actores de Perfil falso?

Por eso, a continuación, te contamos el estatus sentimental de las estrellas principales de esta serie que ya están robándose los corazones de los usuarios en la plataforma de streaming.

Carolina Miranda

La actriz de Camila Román está completamente enamorada de su novio, el también actor Manuel Masalva. La pareja de histriones comenzó su relación sentimental en el año 2021.

Carolina Miranda junto a su novio, Manuel Masalva | Instagram

Víctor Mallarino

El actor de Pedro vive radicado en Madrid, España, junto a su pareja. No obstante, no comparte fotos de su vida en redes. De acuerdo a varios medios, el nombre de su amada es María José Gómez.

Rodolfo Salas

El galán venezolano tras Miguel Estévez se encuentra felizmente casado con la empresaria Alai Aldecoa. Los esposos, quienes se casaron en el año 2014, tienen dos hijos juntos.

Rodolfo Salas junto a su esposa, Alai Aldecoa | Instagram

Lincoln Palomeque

El histrión de Juan David se encuentra aparentemente soltero, enfocado en su carrera y dedicado a su rol como padre de los dos hijos que tuvo con su última expareja, la presentadora Carolina Cruz.

Juliana Galvis

A juzgar por una de sus más recientes publicaciones en Instagram, la talentosa estrella detrás de Tina se encuentra en una relación sentimental con un hombre llamado Joaquín Caicedo.

Juliana Galvis junto a su novio, Joaquín Caicedo, y su hija | Instagram

Jacques Toukhmanian

El histrión de Luigi Toledo está soltero, pero en busca del amor. Y es que, en abril pasado, anunció que se había inscrito en la aplicación de citas Bumble y alentó a sus seguidoras solteras a sumarse.

Mauricio Henao

El intérprete de Adrián mantiene un noviazgo con una mujer llamada Daniella Catinchi desde hace más de cuatro años. Según contó a TVyNovelas, se ven cada dos semanas por su agenda laboral.

Mauricio Henao junto a su novia, Daniella Catinchi | Instagram

Julián Cerati

El joven galán que personifica a Inti en la serie Perfil falso aparenta estar disfrutando al máximo de su soltería y enfocado en su carrera actoral en ascenso en la actualidad.

Manuela González

La luminaria tras Ángela está muy enamorada de su prometido, el empresario colombiano Andrés Vasco, con quien tiene más de 11 años de relación. La pareja tiene dos hijos pequeños.

Manuela González junto a su pareja, Andrés Vasco | Instagram

Jair Romero

El famoso que encarna a Cristóbal parece estar supuestamente soltero, concentrado en su trabajo y en sus hijos desde que se divorció de la actriz Yeimi Paola Vargas en diciembre de 2020.

Perfil falso está disponible en Netflix desde el pasado 31 de mayo.