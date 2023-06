Tatiana ‘vuelve’ a Hércules: su transformación en Megara muestra el paso de los años

Tatiana, la llamada Reina de los niños, jugó un papel esencial para toda una generación que creció con la versión animada de Hércules en el año de 1994 y es que prestó su voz para Megara en el doblaje latino.

Sin duda uno de los momentos más épicos fue su interpretación del tema I Won’t Say I’m in Love o No hablaré, en el cual la ‘Meg’ confiesa el gran amor que siente por ‘Hércules’.

Han pasado 26 años desde la cantante dio vida a este icónico personaje y aunque en aquel momento no la vimos actuar en carne y hueso, nos ha dado varias pruebas de lo bien que se ve caracterizada.

Recientemente Tatiana sorprendió a los fans al convertirse en Megara para un evento especial en el que se proyectó la película.

Tatiana Así luce la reina de los niños como Megara (TikTok)

Para ello, la cantante compartió un TikTok en el que mostró su transformación, desde el maquillaje y el peinado hasta un vestido “hecho a la medida” al estilo del personaje.

“Los zapatos...estos me costaron $350 en una tienda súper barata. No me acuerdo ni dónde pero creo que combinan. Este vestido me lo hizo Miguelito, que me hace todos los vestuarios. Vean qué hermoso ‘entatianada’. Ésta bolsa la encontré en Sally Beauty, edición limitada de Megara. Está padrísima”, dijo Tatiana mientras mostraba los accesorios para complementar su outfit.

Hace unos meses, cuando se dio a conocer que Disney trabajará en una versión live action del clásico animado de la mano de Guy Richtie y los hermanos Joe y Anthony Russo, la cantante recurrió a sus redes sociales para pedirle una participación.

“Hola @Disney hice la voz de #Megara en #Spanish allá por 1997, quiero hacer algo en #Herculesliveaction dime ¿cómo? Por favoooooor #Hércules”, escribió Tatiana en Twitter, acompañado de un clip de la película.

Así se ha transformado Tatiana en ‘Meg’ a través de los años

Ésta no es la primera vez que Tatiana hace referencia al clásico animado pues en varias ocasiones ha demostrado el gran cariño que le tiene al personaje que dio vida.

Con Tatiana de Megara, en la función de Hércules de Pueblo Cinema pic.twitter.com/qgSxJdplE0 — Ivano Brand 🦅 (@ivanobrand) June 2, 2023

Ella incluso ha ofrecido presentaciones en las que canta el tema de la cinta y ha grabado videos del mismo para su canal de Youtube en donde no pierde la oportunidad de caracterizarse.

Tatiana La Reina de los niños ha demostrado el gran cariño que le tiene al personaje de Disney (Youtube)

Tatiana ha sido nominada para cinco premios Grammy Latino por Mejor Álbum de niños y ha vendido más de 9 millones de discos por lo que no es extraño que Disney haya pensado en ella para interpretar al icónico personaje. Así lucía en la época en la que se estrenó la cinta:

La intérprete ha grabado tres álbumes de “Los mejores temas de Disney” y para las portadas ha hecho referencia al outfit del personaje de ‘Hércules’.

Tatiana La cantante grabó un álbum de éxitos Disney (Instagram)

En redes sociales, los fans siempre la llenan de halagos cuando se convierte en Meg. “Gracias por regalarnos tantas alegrías”; “Mi niña interior es muy feliz viéndote así”; “Deberías estar en el live action. Eres Meg y no hay más”; “Increíble recordar mil veces a mi personaje favorito de siempre”; “No hay Megara sin Tatiana. Se tenía que decir y se dijo!”; “Amo a Megara, pero amo más a Tatiana, mi infancia resumida en una sola persona, ídola”, se lee.

Tatiana Así luce la cantante como 'Meg' (Instagram)