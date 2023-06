Chayanne cumple sueño de abuelita con cáncer, el video recorre redes sociales

Recientemente en redes sociales se empezó a difundir un video en donde se muestra a una abuelita realizar una tierna petición, pues en este pedía que uno de sus sueños era conocer a Chayanne en persona antes de morir, lo que no se esperaba era que los usuarios ayudaran a que el mensaje llegara a oídos del cantante y este lograra responderle.

De esta manera, tras algunos días de espera, finalmente el mensaje del intérprete de ‘Torero’ llegó, indicando que le cumpliría su sueño. “Gracias por tu cariño. Personas como tú son las que me inspiran cada día. Vas a ser mi invitada cuando esté de gira”, aseguró el puertorriqueño a la señora que dio a conocer que tiene cáncer de colon, quien además recibió hace poco su séptima quimioterapia.

“¡No! ¿Cuándo me va a llevar mi Chayanne? Ya sabía que no me iba a dejar (…) Yo lo espero. Te amo más ahora, Chayanne, no te olvides de mi cobija para que yo duerma y despierte contigo, mi vida. Aquí están tus nietas, tu hija… Gracias, Chayanne, más te voy a amar, papucho de papuchos”, dijo la abuelita de manera muy emotiva con sin poder evitar que sus lágrimas recorrieran su rostro al saber que en cualquier momento puede conocer al cantante en persona.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que la mujer se hace viral en TikTok, pues su hija, quien tiene por nombre Tania Hernández, compartió hace un tiempo un video en donde esta (en forma de broma) dice a sus padres que su artista favorito había tenido un terrible accidente y habría fallecido, por lo que de manera inmediata la abuelita reaccionó, conmoviendo a todos los que lograron ver el clip.

Después de esto, fue que se dio a conocer que la señora se encuentra luchando contra el cáncer de colon, indicando en otro video que no quería causarle lástima a Chayanne.

“Chayanne, no creas, no quiero causarte lástima. Tengo cáncer en el colón y me gustaría conocerte antes de que me salgan alas y espero en Dios que no me vayan a salir alitas porque todavía tenemos tres nietos y tres hijos que vas a conocer, por ellos quiero salir adelante”, dice.

“No quiero causar lástima, por eso no había dicho nada, pero yo quiero verte, abrazarte, a ver a qué hueles. Haz de oler bien rico, papucho de papuchos”, indicó la mujer, haciéndose viral rápidamente.