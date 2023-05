Carlos Vives se defendió de quienes lo atacaron por reaccionar a foto de Piqué con Clara Chía

Carlos Vives esperó que llegara la calma en sus redes sociales luego de la avalancha de odio que recibió por haberle dado un me gusta a la última fotografía de Gerard Piqué con Clara Chía Martí, la mujer con la que engañó a Shakira.

El colombiano fue tachado de “traidor” no solo por ser compatriota de la cantante, sino por la amistad de varios años que tiene con ella, incluso hace unas semanas atrás la barranquillera le dedicó un lindo mensaje en su cuenta en Instagram, por lo que internautas no le perdonaron la reacción que tuvo con el hombre que la humilló y le causó tanto daño.

Tras el revuelo el intérprete que comparte el tema ‘La bicicleta’ con ella decidió romper el silencio y excusar lo que sucedió en ese momento.

Carlos Vives y el motivo de su reacción a foto de Piqué con Clara Chía

El artista dejó claro que no tuvo la intención de lo sucedido pues no es él quien se encarga directamente de sus redes sociales, sino que cuenta con un equipo de trabajo que le maneja todas sus cuentas, por lo que le cayó por sorpresa todo el hate que recibió repentinamente.

Ni Judas se atrevió a tanto. pic.twitter.com/FHesz8ffuL — Óscar P. (@oscarpel) May 24, 2023

“Tengo gente que trabaja para eso, ¿cómo hacen para estar en esto?, yo no tengo tiempo”, dijo.

Fue durante una de sus últimas entrevista que reveló lo sucedido lo cual calificó como un accidente de oficina y no se enteró hasta que ya estaba envuelto en los fuertes señalamientos.

“Pero no, eso fue un accidente de oficina según lo que me comentaron, porque cuando a mí me comentaron ‘mira que dijiste esto’, yo dije alguien que estaba manejando, de las personas que manejan las cosas y que tienen que revisar, me imagino que pinnn y ya me metieron en un lío”, dijo.

Sin embargo, rechazó la importancia que le dieron a un “me gusta” y que no se le de mayor trascendencia a los mensajes que transmite con su música.

“Pero yo digo, en los últimos años tengo mis mensajes tan importantes para mí, pero me equivoco en like con Shakira y ya esa vaina es increíble. Eso es así, lástima eso es lo que hay”, agregó.