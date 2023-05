Jennifer Lopez se roba todas las miradas con el traje de baño perfecto para mujeres de más de 50

Jennifer Lopez es una de las actrices más reconocidas de los últimos tiempos. Además, es una cantante y empresaria con todas las letras necesarias para tener éxito en un mundo lleno de hombres. Su más reciente largometraje llegó a Netflix, y es todo un éxito.

JLo prueba suerte en el mundo de las bebidas alcohólicas

Y no solamente se queda con eso, “La Diva del Bronx” está incursionando en otros mercados, como lo suelen hacer las celebridades de su talla. En su caso, optó por el mundo de las bebidas alcohólicas, y lanzó su propia marca.

DeLoLa es el nombre escogido para su línea de spritlz listos para ser servidos en cualquier copa con unos cuantos hielos. El producto de JLo está conformado por productos naturales como moras, hibiscos, uvas, naranjas o frutas de pasión. La primera base de alcohol está compuesta por vodka, tequila o amaro y tiene 110 calorías por copa, la misma cantidad de alcohol que un vaso de vino.

La bebida está inspirada en el paraíso y cultura italiana, con el equivalente de grado de alcohol que una copa de vino. “El verano finalmente está aquí”, se puede leer en la publicación de este domingo en el Instagram de JLo, dejando en claro que es una bebida para altas temperaturas.

Jennifer Lopez modeló un traje de baño amarillo enterizo

“DeLola es la bebida oficial del verano... ¡así que siéntate, abre una botella, vierte hielo y disfruta!”, escribió en la publicación de Instagram, en donde se le ve modelando un espectacular traje de baño de color amarillo enterizo lo que hace resaltar su figura escultural, algo ideal para mujeres de 50 años. Además, complementó su look con un pañuelo del mismo color.

La publicación se hizo viral con más de 1 millón de me gustas y miles de comentarios: “Uh… ¿Pensé que JLo no bebía? ¡¿Pero se supone que debo comprar un alcohol que ella posee?!?!”, “¡¡¡Mi modelo a seguir!!!” y “Jlo no debe ser humana…”