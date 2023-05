Prima de Alexa Hoffman rompe el silencio sobre caso de Héctor Parra

El caso de Héctor Parra y Alexa Hoffman ha generado distintas reacciones, especialmente porque muchos siguen cuestionando las acusaciones que hizo la joven en contra de su padre. Después de que se dio a conocer la sentencia del actor, Daff Hoffman, quien es sobrina de Ginny Hoffman, reaccionó a través de un comunicado.

“Rompiendo el silencio” fue la frase con la que comenzó el mensaje que publicó la prima de Alexa Hoffman, mismo en el que señaló varias inconsistencias en el caso, así como también aprovechó para exponer el modus operandi de su familia respecto a casos como este, como resultado un sinfín de comentarios han surgido, entre ellos el de Daniela Parra.

Héctor Parra El actor fue absuelto de 7 delitos sexuales en la audiencia de este jueves (@dannielaprm / @alexaa.hoffman / @hectorparrag/Instagram)

Prima de Alexa Hoffman habla del caso contra Héctor Parra

En el mensaje Daff Hoffman comenzó por explicar la historia de manipulación que vivió por parte de su familia, por lo cual cuestionó la forma en la que Ginny Hoffman supuestamente apoyó a su hija, argumentando que el caso de su prima habría sido utilizado como una estrategia de venganza.

“En mi pasado, yo fui esa niña pequeña Hoffman que fue manipulada para transmitir la información de acuerdo a lo que mi familia me decía, siempre a su favor. Pero como madre y como parte de una familia, no se puede manejar la justicia de manera tan contradictoria. No se puede un día pedirle a una niña que guarde silencio y nunca darle voz ni protección, y unos años después al enterarse de un abuso tan grave hacia tu hija salir a viralizar la historia a una revista para manchar la imagen de alguien que te estorba. Esto no concuerda con el papel de una madre o una familia unida y protectora que busca justicia”

No obstante, Daff aclaró que no era su intención menospreciar la historia de su prima; sin embargo, aseguró que todo podría ser parte de la manipulación de la actriz, especialmente por la forma en la que se suscitó la acusación contra Héctor Parra y posteriormente por cómo se desarrolló el caso.

“No puedo ignorar las múltiples anomalías en el desarrollo de esta denuncia que llevó a la sentencia de un hombre a prisión. No puedo quedarme callada mientras veo una y otra vez cómo mi familia hace lo que quiere, simplemente porque tienen los recursos y el poder para hacerlo. No puedo seguir en silencio en un rincón, como siempre me obligaron a hacerlo, porque fui la oveja negra que se atrevió a decir “NO” y a expresar mi desacuerdo con sus acciones. Siento una profunda tristeza porque me siento acorralada. Por un lado, quisiera poder estar junto a Alexa para apoyarla en lo que sea que haya sido la verdadera historia. Pero, iclaro! Mi familia nunca permitirá que intervenga yo, porque saben que seré la primera en alzar la voz y defender a mi prima”

Héctor Parra y su hija Daniela La hija mayor del actor Héctor Parra confía en su inocencia. (Instagram @hectorparra @dannielaprm)

Al respecto de las declaraciones, Daniela Parra reaccionó a la publicación con un comentario, en el cual agradeció por alzar la voz, además de dejar en claro que no tiene ningún rencor contra su hermana, que al contrario se encuentra dispuesta a poder ayudarla, si este fuera el caso.

“Gracias, Daff, te doy las gracias infinitas por alzar la voz, por mi y por mi hermana, que tu y yo sabemos perfectamente que esta siendo víctima de su propia familia. Ojalá le llegue el mensaje y se acerque aunque sea a ti y la puedas ayudar si es que quiere, de mi parte, yo siempre estaré abierta al diálogo y a la compresión. Gracias, Daff. Eres una gran persona, eres muy valiente” escribió Daniela Parra.